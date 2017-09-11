（中央社記者曾依璇巴黎11日專電）西班牙政府與自治區加泰隆尼亞正為獨立公民投票僵持不下，加泰隆尼亞專屬警察在其中立場尷尬，他們隸屬於加泰隆尼亞，但遵循西班牙法律，在兩方衝突中難以自處。



加泰隆尼亞區政府規劃於10月1日舉辦自決公投，決定是否脫離西班牙王國獨立；馬德里政府堅決反對，數度重申當天「不會有自決公投」。



憲法法庭已中止這項公投的法源依據，但加泰隆尼亞獨派政治人物聲稱不惜代價也要舉辦公投，雙方硬碰硬，可能導致西班牙自1970年代民主轉型以來最大的政治危機。



在雙方拉鋸中，加泰隆尼亞的警察處於尷尬立場。他們隸屬於加泰隆尼亞自治區，領的是加泰隆尼亞發給的薪水，但遵循的是西班牙法律。



根據費加洛報（Le Figaro），加泰隆尼亞擁有約1 萬7000名警察（Mosso d’Esquadra），主要任務是維持社會秩序和安全，也有一些是司法警察。



這些警察由加泰隆尼亞指揮，卻應遵循西班牙法律，因此成了這場公投的爭議點之一。



西班牙政府發言人曼德斯迪維哥（Inigo Mendez de Vigo）說，加泰隆尼亞警察不是獨派的警察，而是全體加泰隆尼亞人的警察，相信他們會依法行事。



加泰隆尼亞警察從未遇過類似難題。根據報導，警察工會正在觀望，同時多方詢問更多資訊。



加泰隆尼亞自治警察工會聯盟（Uspac）發言人米拉格羅斯（Josep Miquel Milagros）表示，法庭命令是送到主管機關負責人手上，而不是送到基層，若負責人不傳達命令，違抗的就是負責人，而不是基層警察；但他也承認，這種解釋只能安撫一部分基層警察。



他還抱怨加泰隆尼亞獨派人士和西班牙政府把警察當籌碼，「他們老是拿我們當政治辯論的一環」。



加泰隆尼亞的巴塞隆納和坎布里爾斯（Cambrils）於8月遭受恐怖攻擊，共16人死亡，當地警察的存在因此更受矚目。加泰隆尼亞區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）曾於案發後表示，加泰隆尼亞警察對恐攻的應變，證明他們隨時可以承擔責任。



加泰隆尼亞除了自有警察負責社會秩序外，另外還有隸屬於國家的3000名國家警察和3400名國民警衛隊員，負責邊境管制、機場及海港管制、情報、反恐等任務。1060911