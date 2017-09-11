（中央社邁阿密11日綜合外電報導）美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風艾瑪（Irma）今晨已減弱為熱帶風暴，目前持續朝西北方穿越佛羅里達州，預料將會進一步減弱為熱帶性低氣壓。



颶風中心警告，儘管艾瑪威力已減弱，仍然會產生「接近颶風力量的強風」。



艾瑪一度被列為大西洋歷來威力最大颶風之一，今晨8時的中心位置在坦帕市（Tampa）西北方170公里，最大持續風速為時速110公里。



邁阿密的氣象預報人員表示，艾瑪料將進一步減弱，明天下午可望降為熱帶性低氣壓。1060911