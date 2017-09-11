中新社南寧9月11日電 (記者 楊陳)汶萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞11日在廣西南寧接受中國—東盟博覽會秘書處組織的「要人高端專訪」時表示，東盟的成立對東南亞地區而言具有里程碑意義，不僅在國際事務中發揮著越來越重要的作用，成為推動東亞區域合作的關鍵力量，也成功地維護了東南亞區域的和平與穩定。

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今年是東南亞國家聯盟成立50周年，經過半個世紀的風雲變遷，哈桑納爾深刻感受到成立東盟的重要性。他說，東盟成立之初，東南亞各國局勢動蕩不安，缺乏互信。但經過多年的發展，成員國之間增信釋疑，已建立了穩定關係，加強了政治安全、經濟和文化方面的密切合作，促進了區域繁榮發展，實現了共同利益。基於此，汶萊於1984年也加入東盟，並與包括中國在內的更多國家在各領域開展了密切合作。

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即將舉行的第14屆中國—東盟博覽會，汶萊將第二次任主題國。時隔11年再次率團，哈桑納爾對此表示「非常期待」，並帶來了近百家汶萊中小微型企業、政聯公司以及汶萊中資企業參展。

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「東博會面向中國和東盟雙市場，作為促進貿易發展、推動商業投資、增強人文交流的平台，在區域內的影響力與日俱增。同期舉辦的中國—東盟商務與投資峰會也將通過區域經濟高端對話論壇，進一步加強中國與東盟的經濟聯繫。」哈桑納爾認為，當前，中國與東盟的關係已成為東盟同對話夥伴關係中最活躍、最強勁的一組關係，東博會的成功舉辦更為這一夥伴關係注入勃勃生機，也必將為文中兩國帶來更大的貿易和投資機遇。

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哈桑納爾表示，汶萊與中國是一衣帶水的友好鄰邦，自1991年文中建交以來，兩國一直友好交往，各領域合作進展順利。目前，中國已成為東盟第一大貿易夥伴，也是汶萊十大貿易夥伴之一。

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他進一步指出，當前，文中兩國都致力於實現更大的繁榮發展，中國正穩步推進「一帶一路」建設，而汶萊也在努力推動「2035宏願」。二者對接，既可助力汶萊經濟多元化發展，也可加強與「21世紀海上絲綢之路」沿線國家在貿易、投資與旅遊領域的合作。在此形勢下，經濟合作將繼續成為文中雙邊關係的主旋律。

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哈桑納爾認為，文中雙方需緊密合作，相互支持。文方希望雙邊簽署的關於絲綢之路和基礎設施建設的諒解合作備忘錄，將推動雙邊貿易、投資和旅遊合作，助力實現經濟可持續發展的共同願景。(完)