支持氣候變遷研究 華航第3架觀測機啟航中央社 (2017-09-11 20:50)
中華航空支持全球氣候變遷研究，第3架跨太平洋氣候觀測機已於7月啟航。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年9月11日
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