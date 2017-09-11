法制晚報消息，北京一名快遞員送件時因與收件人發生爭執，隨後被對方打致高位截癱，目前正在醫院重症監護室搶救。而打人者也已被朝陽區高碑店派出所行政拘留。 送件時起口，快遞員被打 9月11日，記者在朝陽急救中心見到了申通快遞十里堡片區的負責人楊經理，他向記者講述了自己了解到的事發經過。 楊經理說，9月9日下午三四點鐘，快遞員小李在朝陽區興隆家園南區派送快遞，當送到38號樓一戶居民家時，因對方家中無人，就電話聯繫收件人，「收件人說30分鐘后回來，小李說可以，並在小區繼續派送快遞。」 楊經理說，約40分鐘后，小李接到了對方的電話，此時小李正在相鄰的樓棟送件，希望對方等一下自己就過去。 當小李再次敲開對方房門時，對方與其發生爭執。小李擔心被投訴，就沒有把快遞物品交給收件人，未想到引起了收件人的爭搶，爭搶過程中小李被打傷。 被打致高位截，警方介入調查

法制晚報·看法新聞記者在朝陽急救中心記者看到了醫生的初步診斷，「頸脊髓損傷，頭頸部軟組織損傷。」 楊經理表示，小李被踢中頸部，目前頭頸部以下已經失去知覺，處於高位截癱狀態，具體能不能治愈，還需看病情的後續發展。 記者隨申通快遞十里堡區域負責人楊經理一起來到朝陽區高碑店派出所，一名值班的民警表示，接到報警後進行了相關調查，打人的當事人白某已經被警方行政拘留。 （原題為《北京一快遞員送快遞被打致高位截癱 肇事者被拘》）