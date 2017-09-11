文／MOOK景點家整理報導



輕度颱風泰利 (編號第18號，國際命名TALIM)，其中心位置位於北緯 18.8 度，東經 134.8 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。各國對此颱風的路線預測出現北偏的狀況，有極大可能在花東地區登陸後偏向西北方向前進影響北台灣，最快13日(週三)下午登陸，全台都需要做好防颱準備，這幾天要出國、外出旅遊者也請特別留意航班與交通狀態。

泰利颱風最快週三觸台。(圖／中央氣象局)

泰利颱風最快週三觸台。(圖／中央氣象局)

泰利中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風。另外需要注意有另一熱帶性低氣壓熱帶性低氣壓1002百帕，在北緯14.5度，東經124.5度，即在菲律賓東方海面，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢，也值得未來特別留意。



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