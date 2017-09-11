南海局勢難捉摸 印尼加入對抗北京行列中央社 (2017-09-11 19:59)
（中央社雅加達10日綜合外電報導）印尼政府最近不顧北京的主權聲索，以相當公開方式重新命名它在南海專屬經濟區的最北端海域為北納土納海（North Natuna Sea）。北京旋即聲稱此為「無意義」舉動。
「紐約時報」（New York Times）報導，印尼對南海問題越來越強勢，包括在納土納群島（Natuna Islands）進行軍事建設並計畫部署軍艦。與此同時，其他國家對於中國大陸聲稱擁有南海大部分主權一事目前已較為適應。
印尼此舉主要是針對北京聲稱的所謂「九段線」。中國大陸在地圖中用九段線來劃定所聲索的南海主權。變化多端的南海局勢目前又多了一個新的參與國，美國一直藉著在北京聲稱擁有主權的南海海域從事軍事活動，來挑戰中國大陸的說法。
研究南海問題的新加坡東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）資深研究員史托瑞（Ian J. Storey）說：「印尼已成為爭議中的一方，它越早意識到這個事實越好。」
這項爭議主要集中在納土納海（Natuna Sea）。納土納海是石油蘊藏豐富的印尼北部海域，鄰近越南專屬經濟區。
印尼國防大學（Indonesian Defense University）講師印基里王（Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang ）說，印尼這次公開命名北納土納海，「意味印尼可能因為領土完整性的問題，間接成為南海的主權聲索國」。1060911
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