雖然這是一篇小米MIX 2（以下簡稱MIX 2）評測，但請原諒我在開篇來說一說蘋果。圍繞這家科技圈光環最多的公司，多少有些「典故」。比如「曝光都說醜，發售搶成狗」，也比如說「其他競品發佈，盡量錯開這一天」。然而MIX 2是個例外，趕在蘋果發佈前一天上陣，似乎是要把「提前發佈iPhone X」這個名頭坐實。

整體硬體部分，小米MIX 2沿用一代全面屏設計思路，針對不適合量產的部分進行了改進。整機採用驍龍835+6GB RAM+64GB ROM基本硬體組合（尊享版為8GB RAM+128 ROM）；擁有5.99英寸18：9比例全面屏，機身整體外觀設計思路為：背面陶瓷材質+金屬中框的；後置主鏡為1200萬的1.25um超大像素鏡頭，支持四軸光學防抖；前置鏡頭為500萬像素；機身電池容量3400毫安時、支持全功能NFC以及後置指紋識別。

外觀：可量產的超大全面屏手機

雖然「全面屏」技術並不是小米獨家，但把這個概念炒熱，小米貢獻不小。

去年小米MIX彷彿是EVA初代機，雖然炫酷但實用度稍低。它幫眾多用戶完成了「全面屏」這個概念普及：陶瓷機身，懸臂樑壓電陶瓷聽筒等技術支持，讓它成為去年下半年最具話題性產品。

到今年，留給MIX 2要完成的自然是量產。畢竟去年MIX一代留下問題不少：尺寸過大、重量太厚、跌落數據不理想、懸臂陶瓷聽筒每次打電話都像開免提。

尺寸和手感調整明顯，一代MIX屏幕尺寸6.4英寸、機身寬82毫米、自重209克；雖然屏佔比高但你依舊覺得它是個小平板。這方面MIX 2屏幕尺寸為5.99英寸、機身自重185克左右；機身寬度只有75毫米，比5.5英寸iPhone 7 Plus的77.9毫米更窄。從任何角度看，MIX 2都是一款方便握持的手機產品（同時能滿足接近6英寸屏幕的視覺效果）。

改進的還有邊框和指紋。這次標準版MIX 2的機身背面保持了陶瓷材質，但中框部分為帶圓弧金屬；視覺上可能不如一代乾淨利落，但機身跌落後碎屏危險明顯低了不止一個檔位（同時規避了陶瓷產能問題和大面積使用陶瓷良率下降問題）。而背面指紋由於指紋識別位置要比三星S8更靠下，更接近握持的重心，所以解鎖位置也更自然順暢。

另外一處改進是聽筒，在一代MIX上他們用懸臂樑壓電陶瓷聽筒的方式去掉了額頭，但打電話時周圍1米內的人都能聽到的「揚聲器效果」，幾乎不能讓消費級用戶接受。

於是在MIX 2上，傳統的振膜式聽筒回歸——他們把手機聽筒的單元放在了屏幕後面，做了個導音管到屏幕上面開個縫，小米稱之為：導音式聽筒。這樣既能讓聽筒在正面只留一條縫，同時還能保證傳統的通話效果，此前夏普S2上，用到的也是類似處理。

以上都是為量產做的準備，簡而言之是尺寸瘦身和聽筒技術調整后的結果。這背後的技術我們有必要講一講。

瘦身背後的故事：全面屏的N個流派之爭

今年是全面屏元年，隨手機產品鋪開，一些技術術語也迎來撥普及。提到MIX 2的瘦身，我們要提至少三點：CDD協議和18：9屏幕比例、COF柔性顯示晶元封裝、超聲波感應器和非異形全面屏。

鑒於此前內容充分我們不在這展開科普CDD 技術相關。

下巴變短是瘦身的另一部分，傳統的柔性顯示晶元封裝是在液晶下方。小米在這個部分處理思路和聽筒類似——摺疊，將晶元用軟性連接放在屏幕之後，相當於減小了屏幕長度；有源天線凈空區（給手機天線流出額度而無金屬區域）同樣讓出了一毫米多空間；這兩部分讓「下巴」部分縮短了2.3毫米。

最後被砍掉的是距離感測器，對全觸控電容屏手機來說，這個東西不能少，誰也不希望打電話時候屏幕沒休眠臉一碰電話掛斷。MIX2代用一組超聲波距離感測器取到了傳統的紅外感測器，超聲波只需要在頂部玻璃和邊框的縫隙就能傳出來，不像紅外感測器那樣需要頂部開孔明顯。

MIX 2用以上技術造就出了一款適合量產的全面屏手機，但如果你細看MIX 2：頂部三毫米比去年一代2毫米厚了接近一毫米（考慮到屏幕尺寸小了，視覺上這個黑邊會更明顯）。底部下巴寬度或許又會有些影響單手操作（理論上沒有下巴，手指可覆蓋的範圍更大）。整體看起來，要比上代蠢厚一些。

所以套用網上流傳的一張圖，MIX 2似乎風格更接近隔一天就快發佈的iPhone 8；區別在於，蘋果用異形屏解決了前置鏡頭，而小米選擇了非異形屏全面屏和保留下巴。兩者的差異之爭似乎又回到了「異形全面屏造價更高，同時也更可能成為旗艦標配」這種開放式命題。關於全面屏流派之爭，我們也可以看此前的專題：2017全面屏手機最終幻想。

這些是行業討論的細節，對絕大多數人來說，拿到MIX 2代的第一感覺就是手感不錯，屏幕佔比不低，185克的機身重量雖然也不算輕，但在可以接受的範圍內，至少不像1代那麼要命了，而且金屬邊框的加入，也讓它的抗摔能力有了提升，雖然全面屏手機仍比常規屏手機若依摔壞，但至少，不像1代那樣一下報廢了。

甚至可以說，在：三星S8、Note8、夏普S2以及即將發佈的iPhone 8裏面，MIX 2做到了最佳視覺效果（真5.99寸屏幕基本接近小平板）和單機握感尺寸（和手機類產品無異）的最佳平衡。

性能和續航：綜合表現優秀

小米MIX 2基準配置為：驍龍835處理器+6GB RAM+64GB ROM，安兔兔跑分17萬+，基本是下半年旗艦的主流水平，我們這一段詳細說說遊戲、溫控和續航。首次安兔兔跑分開啟后，迅速變熱區域集中在機身背面鏡頭區域左上側，也就是橫向握持時候左手上部，基本屬於不太容易被發現的區域。兩次充電跑分后的峰值溫度為40.7度，溫控良好。

王者榮耀打開后可全屏、可60幀；60幀率的一局王者榮耀耗時25分鐘，耗電8%，後期團戰幀數可以穩定在55幀上下。配合5.9寸大屏和17：9的遊戲視野，應該說MIX 2是在遊戲環節把體驗做到最好的安卓機（溫控、顯示效果、視覺感受、能耗綜合考量）。

除了王者榮耀，半小時微信聊天、半小時在線視頻、半小時火影忍者手游MIX 2耗電分別為3%、5%、6%，手機從早9點拔電池到次日中午12點中等強度使用還能剩8%的電。對於這3400毫安時，MIX 2管理能力相當優秀。

拍照：雖然單鏡頭但表現出色

系統體驗、性能、外觀設計、拍照，應該說這四塊一般湊齊了一款手機在日常情況下的基本表現。其中小米在系統上一直領先業內，性能是一直是第一梯隊，設計感從米四「鋼板之旅」開始，硬生生從中下游變成了業內頂級；在此前剩下唯一短板是拍照。

數據上看，MIX 2這次選用和米6相同鏡頭方案，後置主鏡為1200萬的1.25um超大像素鏡頭，支持四軸光學防抖；前置鏡頭為500萬像素。而為了兼顧機身尺寸電池容量和屏幕等等問題，MIX 2並沒有選擇後置雙攝。

實測這顆單鏡頭表現相對優秀，可以說在非雙攝模式下達到了旗艦機應有的水準，具體我們看樣張。

先來看日間照明充足的一組樣張，對比機型是三星S8。整體效果上三星S8有著更好的畫面通透性，白平衡更準確（MIX 2偏黃），畫面細節銳度更好邊緣更清晰（MIX 2在放大後邊緣塗抹較為嚴重）。

室內弱光部分和複雜光線部分MIX 2得整體表現優秀，在不放大對比情況下無論是色彩還原還是眩光抑制都基本和S8處於同一水平段，甚至說如出一轍。但放大后小米細節塗抹問題再次出現。邊緣銳度降低導致了畫面看起來有些「肉」，質感偏低。

夜間部分我們選擇手動開啟HDR后的兩組樣張進行對比，其中MIX 2選用光圈F2.0 曝光時長20秒的設置組合；而S8則開啟了F1.7大光圈+10秒曝光。從結果看S8依舊更勝一籌，整體面亮度、噪點抑制、細節保留都更勝一籌。MIX 2雖然整體色彩眩光抑製做的都不錯，但細節塗抹造成的質感丟失在照片放大后較為明顯。

整體看MIX 2相比一代在拍照上提升顯著。按照：不能看、不好看、能看、好看、驚艷這幾個手機拍照檔次排序，大部分時間這款旗艦保持在「好看」這個段位，偶爾有驚艷。當然，缺失雙攝仍舊是目前產品的一種遺憾。

評測總結：在全滿屏鋪開前的你一言我一語

曉光：技術向現實妥協了一點

小米退了一小步，釋放了產能，讓MIX從舞台走向了櫃檯。或許它不像一代那麼科幻，但對用戶來說這是好事，至少能買到了，脆弱的全陶瓷機身也得到了改善。

王迪：只有秀肌肉才能有差異化的時代

陶瓷、全面屏細節處理；顯然如今只有依靠工藝升級和技術升級，才能在手機千人一面的基礎上做出調整。也所以全面屏雖然喊了一年，但是真正能推動的廠商似乎也就這麼幾家。下半年「蹭全面屏熱度」的品牌應該不少，但談到好看、好用，小米算是一個，其他家我持保留態度。

one more thing

我們上面所有文字都是基於常規版小米MIX而寫，在發佈會上，雷軍還公佈了另一個版本，小米MIX尊享版。

相比金屬中框的版本，全陶瓷機身的尊享版在氣質上更接近上一代。

小米官方將尊享版的外殼成為Unibody全陶瓷，如果了解macbook，你就明白這個詞的意義，它經歷了陶瓷粉衝壓，高溫燒結，CNC加工和多道拋光工序才能完成。可以簡單理解為，小米用一整塊陶瓷材料，掏空內部，最終經過拋光才成了這部手機外殼。

相比金屬邊框版本，尊享版MIX 2的長度小了1.3毫米，寬度小了0.9毫米，重了2克，外形部分幾乎一致，但既然是Unibody，一定有它存在的意義，從視覺上看僅是邊框比金屬板更亮一點，拿在收錄，尊享版更順滑，因為後蓋和中框都是陶瓷材質，並且是圓弧處理，這手機拿在手裡幾乎摸不到稜角，彷彿一塊溫潤的玉——上一次我們用類似的東西形容一部手機，還是機身圓潤的三星S3。

如果從製造成本，良品率，或是後續的實用角度來講，尊享版並不如金屬中框版實用，相信它也不睡是售賣主力。尊享版更像是小米對外展示自己陶瓷處理工藝技術展示：在本文開頭我們就說過，這家公司似乎特別習慣陶瓷材質。(王迪)