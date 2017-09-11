瑞典舉行20年最大規模軍演 北約國家參加惹爭議北京新浪網 (2017-09-11 17:58)
[環球網綜合報導]據俄新社9月11日援引瑞典軍方聲明報導，瑞典將在9月11日至29日開展近20年來規模最大的軍演——「極光2017」（Aurora 2017），參與此次軍演的國家多為北約成員國。
報導指出，瑞典稱這是一次「20多年來規模最大的」軍演，且此次軍演獨具特色，將涵蓋海、陸、空三個軍種。本次軍演的主要演習地點是斯德哥爾摩地區及其周邊地區、哥特蘭島和哥德堡地區。約有40個瑞典相關機構和1.95萬名瑞典軍人參與演習，此外，還有來自丹麥、挪威、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛、美國和法國等國的1500名士兵參加。其中，除瑞典和芬蘭外，其餘國家均為北約成員國。
俄新社的報導稱，瑞典軍方不止一次通過媒體向公眾解釋類似軍演的必要性，瑞典議會即考慮到近些年國際局勢風雲激蕩，瑞典議會決定加強國防力量。瑞典將在此次軍演中制定下一步的行動方案，以應對日益嚴峻的地區衝突，對抗日益高明的敵人，以及與其它國家協調合作。
然而，瑞典國內對此次軍演也頗有爭議。瑞典《每日新聞報》（Dagens nyheter）稱，很多評論家都將這次軍演視為「北約的軍演」。他們認為，這次軍演會給瑞典帶來危險，有人甚至高喊「停止『極光2017』」的口號。
對此，瑞典國防大臣彼得？胡爾特奎斯特表示否認，他說瑞典是獨立於任何軍事聯盟的自由存在。胡爾特奎斯特強調，這是瑞典的軍演，以瑞典的名義邀請其他國家，也是瑞典的方案，並非「北約的軍演」。他還稱，「極光2017」軍演事關瑞典的領土完整和國家主權。（實習編譯：姜英雪 審稿：齊瑩）
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