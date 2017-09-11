艾瑪減弱為1級颶風 佛州580萬戶停電中央社 (2017-09-11 19:48)
（中央社邁阿密11日綜合外電報導）颶風艾瑪（Irma）今天清晨減弱為1級風暴，沿美國佛羅里達州西北海岸上行，颶風中心位置在容易受災的坦帕（Tampa）地區北方約100公里，目前已知有多達580萬用戶停電。
法新社報導，今天凌晨艾瑪最大持續風速降為每小時近135公里，今天稍晚移入佛州北部或喬治亞州南部後預計減弱為熱帶風暴。
佛羅里達半島廣大地區仍持續警戒危險的暴潮。颶風艾瑪造成600萬人奉令撤離，是美國史上最大撤離行動之一。
佛羅里達州州長史考特（Rick Scott）在風暴降級後推文說：「只要6英寸（約18公分）高的流水就能把你推倒。待在室內，維持安全。」
艾瑪侵襲人口密集的坦帕灣區，此區因為地理位置和海岸外斜坡地形，特別容易受到暴潮侵襲。
路透社報導，颶風艾瑪今天掃過人口稠密的佛州中部地區，所經之處強風和暴潮造成破壞，掀翻房舍屋頂，市區街道淹水，已知有580萬戶停電。
颶風艾瑪一度是大西洋地區有史以來最強烈颶風，昨天在佛州登陸，襲擊佛州各地城鎮。
國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，艾瑪已減弱為1級颶風，今天凌晨艾瑪最大持續風速降為每小時近135公里，上午由佛州中部的坦帕和奧蘭多市區一帶往西北行進。
颶風艾瑪從加勒比海一路向西肆虐到佛州，造成至少28人喪生，途中重創數座小島，橫掃波多黎各、多明尼加、海地，在古巴北海岸激起11公尺高海浪。（譯者：中央社張銘坤）1060911
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