（中央社記者汪淑芬台北11日電）中華航空支持全球氣候變遷研究，第3架跨太平洋氣候觀測機已於7月啟航。



配合行政院環保署與國立中央大學合作推動的「太平洋溫室效應氣體觀測」計畫，2012年華航跨太平洋氣候觀測機A340-300啟航，成為亞洲第一家投入溫室效應氣體觀測的航空公司，也是全球首架跨太平洋蒐集高空氣體資料的航機。



華航首架氣候觀測機已隨A340退役，去年6月後結束任務。



華航今天發布新聞稿，去年與今年分別再於兩架A330 -300航機安裝儀器，擴大觀測範圍，收集更多數據供研究運用，第2架今年7月已啟航。



華航說，氣候觀測機是在航機駕駛艙下方安裝觀測儀器，數據在降落後以自動衛星通訊傳輸至歐洲研究中心，提供全球科學單位運用在地球暖化與氣候變遷研究。



華航統計，2012年7月至2017年7月，3架氣候觀測機共飛航4682次，其中包含台北至溫哥華、檀香山及費爾班克斯逾400航次的往返飛航。1060911