中新網9月11日電 據外媒報導，英國脫歐事務大臣戴維斯在一場關鍵的國會表決前表示，若國會議員投票反對旨在切斷與歐盟政治、金融及法務連結的議案，則英國將面臨混亂退歐。

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英國國會將在深夜就是否將英國退歐計劃的核心--退歐議案--推進到下一個立法流程階段進行表決。

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該議案料在投票中獲得通過，但這是英國首相特雷莎·梅6月8月大選失去國會多數席次、並在英國退歐策略上並未贏得明確委任之後，所面臨的最重大考驗。

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該議案大體是對歐盟法規的複製與粘貼，尋求使之成為英國法律，以期確保英國退歐時能擁有與歐盟類似的運作法規和監管架構，英國政府認為這有助於為公司提供確定性。

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「若議會投票反對該議案，則意味著他們選擇了一種混亂退歐的方式。」戴維斯在聲明中表示。

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「企業和個人都需要保證，即我們的法律在英退那天之後不會有意外變化，而這正是該議案所要提供的。沒有這個議案，我們將逼近不確定性的懸崖，這可不符合任何人的利益。」

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在清除諸多立法障礙的過程中，如果這第一步就失敗了，那麼將給特雷莎·梅帶來大麻煩。特雷莎·梅目前是依靠北愛爾蘭一家小政黨的支持，來維持其執政地位，對於她未來能否擔任領導人有著揮之不去的疑問。