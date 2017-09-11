台灣主廚展現客家肉丸子湯中央社 (2017-09-11 19:50)
客家委員會「海外客家行動灶下」11日跨海南向新加坡，透過美食串起台灣客家記憶的世界版圖，圖為客家國民料理「客家肉丸子湯」。（客委會提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 106年9月11日
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