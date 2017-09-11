合正斥資9200萬 入主綠祚跨足保養品中央社 (2017-09-11 19:50)
合正11日召開重大訊息記者會，財務長連俊華宣布，董事會決議以9200萬元，取得綠祚66.67%股權，跨足護膚保養品領域，預計10月完成交易，未來集團將以電子與生技事業同步發展。中央社記者張建中攝 106年9月11日
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