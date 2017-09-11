《人中北鬥》最新角色情報公開 北鬥有情南鬥水鳥！北京新浪網 (2017-09-11 19:35)
世嘉今天公開了旗下預定2018年發賣的最新動作大作PS4《人中北鬥》最新角色第2彈。北鬥有情南鬥水鳥原作經典主角情報公開！
PS4《人中北鬥》拳四郎的配音演員為桐生一馬的配音黑田崇矢，本作的標題代表了這是一部怎樣的作品。如龍的製作人名越稔洋表示這並非是一部如龍換皮之作，而是基於北鬥神拳世界設定的全新遊戲。
《人中北鬥》採用如龍系列引擎，還有特殊的卡通渲染風格。遊戲將於2018年發售，PS4獨佔。
北鬥四兄弟 二哥 托奇(CV：咲野俊介)
從小就和拳四郎一起學習北鬥神拳的二哥托奇心底善良，不喜爭鬥，而他的拳法也是號稱可以救人而且可以讓人死的並無痛苦的《北鬥有情拳》，不過他的實力並沒有因為性格而有所削弱。
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南鬥水鳥拳傳承者 雷(CV：森川智之)
與北鬥神拳的「由內向外殺」完全相反的拳法，擁有鋒利的堪比刀劍的外殺拳技的南鬥神拳系之一——南鬥水鳥拳傳承者 雷，擁有號稱如同水鳥版飄逸秀美的外殺拳法，因為某個胸口有著「七星傷口」的男人而和拳四郎產生一段交集。
雷的妹妹艾麗(CV：白石涼子)
在結婚儀式前竟被某個胸口有著「七星傷口」的男人強行掠走，視力也因此而喪失，也是雷瘋狂追殺某個胸口有著「七星傷口」的男人的原因。
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