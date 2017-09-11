法蘭克福機場有人放不明氣體 6人不適中央社 (2017-09-11 19:13)
（中央社柏林11日綜合外電報導）德國媒體報導，法蘭克福機場傳出不明氣體攻擊事件，有6名乘客不適，幸而無人情況嚴重。警方正在調查之中，還不清楚攻擊者是否被捕。
「畫報」（Bild）報導，這起事件上午11時左右發生在一號航站的登機櫃台，有人以刺激性氣體噴向乘客，疑似是催淚瓦斯。
機場警方透過推特表示，犯案的是個「身分不明的人」，仍在調查之中。目前還不清楚攻擊者是否被捕，或者犯案動機為何。
有些被噴到不明氣體的人出現眼睛不適和呼吸問題，消防和救護人員已奉召到場處理。幸而沒有人傷勢嚴重，警方隨即宣布機場已解除警報。1060911
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