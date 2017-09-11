泰利快變中颱 估暴風圈13日下午觸台中央社 (2017-09-11 19:11)
（中央社記者汪淑芬台北11日電）根據中央氣象局今天下午最新颱風資料，輕度颱風泰利持續增強，快變中度颱風，氣象局預估，泰利暴風圈13日下午就會碰觸台灣陸地，14日全台都會受颱風影響。
氣象局預報員李孟軒說，泰利目前在鵝鑾鼻東南東方1510公里海面上，以每小時29公里速度，向西北西移動，近中心最大風速每秒30公尺，快達中度颱風標準，時間可能是今晚。
李孟軒說，依照泰利現在的行進速度和方向，13日下午暴風圈就會碰觸台灣陸地，各地會有明顯降雨。
根據氣象局初步做的颱風總雨量預測，因颱風移動方向較原先預估偏北，北部及東北部雨量會較多，山區約700至1000毫米，中南部山區約400至800毫米，平地降雨約山區一半；不過，隨颱風靠近，氣象局隨時會修正雨量預估值。
李孟軒說，泰利結構完整，會為台灣帶來強風豪雨，民眾要提早做好防颱準備，且預估颱風接近台灣時，7級風暴風半徑可達220公里，無論颱風中心是否登陸，對台灣的影響都很大。
根據氣象局颱風路徑預報，颱風中心從東北部登陸機率較大。1060911
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