大家好，這裡是正經玩家，我是正經小弟。俗話說得好，高手在民間。一些腦洞逆天的玩家牛人總能給我們帶來意想不到的感受。就像一些來自日本的宅男，由於酷愛攝影，同時又有著熊熊燃燒的中二之魂，加之又會那麼一些PS技術……於是就誕生出了一系列腦洞奇大的攝影作品。

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在日常生活中，你肯定也幻想過一些喜愛的角色可以來場「關公戰秦瓊」，也可能設計過 一些自己覺得非常cooooool的場景。

當然大部分人就像正經小弟我一樣，把自己的創意都鎖進了抽屜里，成為了「抽屜文學」。而一些動手能力強的牛人則將自己的想法變成了現實。

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這胖次……不對，是這戰鬥場面，真是讓人熱血沸騰！

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什麼高達參上飛沙走石、美少女大戰綠巨人、假面騎士出擊……請不到明星、做不出特效沒關係，我們還有手辦模型和大自然啊！

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小弟有話說：我這裡有可脫手辦，請幫我腦洞下美少女大戰綠巨人的另一個版本！

那麼問題來了：你可曾為幻想過哪幾個遊戲動漫人物打成一團誰會更強嗎？

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