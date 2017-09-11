羅技作為遊戲外設大廠，已經很長一段時間都沒有推出過遊戲級別的無線產品了，本周，我們就有幸拿到了羅技最新的無線鍵鼠產品——羅技G603（滑鼠）&羅技G613進行評測。

G603一款長得像辦公滑鼠的遊戲鼠

前幾周，我們曾經評測了羅技的兩款耳機產品——G233和G433，曾經提到這兩款耳機的設計展現了羅技的一種新的設計理念——既可以遊戲也可以生活的泛用理念。

而在羅技G603和G613鍵鼠套裝中，我們同樣看到了這樣的設計理念。

G603第一眼看上去給人感覺更像是一款商務滑鼠：黑色和銀灰低調的配色和乾淨整潔的外表，加上相對於遊戲滑鼠並不大的體積都給人一種樸素而沉穩大氣的感覺。

不過需要說的一點是，由於該滑鼠中的兩個五號電池為沿中軸線對稱排列，所以只塞一顆的話滑鼠還是會有一些不平衡感的，當然，由於這是無線滑鼠所以你不必總是抬起它調整引線，所以這一缺點被無形中削弱了，但不是沒有。

G613「中規中矩」的遊戲鍵盤

作為一款中規中矩的羅技遊戲鍵盤，G613使用的是羅技獨有的Romer-G？機械軸，觸感類似於市場上其他類似產品的茶軸，如果你像小編一樣用黑軸時間長的話會略有回彈不足的感覺，但茶軸不讓人產生疲勞感的壓力，伴隨輕微的段落感，以及沒那麼「吵鬧」的聲音，都兼顧了遊戲和辦公的需求。

G613的觸發距離是1.5毫米，並且採用雙觸點冗餘設計，觸發速度和精度還是很有保證的，加上26鍵無沖功能和一鍵禁用「Windows」、「FN」、「MENU」鍵的遊戲模式，在高強度的對抗遊戲中這款遊戲鍵盤的表現不錯。

雖然說茶軸鍵盤是最能夠兼具遊戲和辦公的機械鍵盤類型，但是G613在設計上對於遊戲鍵盤的傾向還是更多一些。相對於普通辦公鍵盤，G613的遊戲鍵盤鍵間距更大，而且最左邊的一列自定義G鍵比較容易按錯，如果不是長期使用遊戲鍵盤的玩家辦公的話，還是有點吃力的，但對於使用遊戲鍵盤已久的辦公族，G613絕對是一款值得選購的「辦公鍵盤」。

羅技的新理念——泛用遊戲無線產品

也許你認為小編形容G613「中規中矩」帶有貶義？不，一點都沒有，要知道，一款無線產品想要做得和有線遊戲外設一樣好可並不是一件容易的事情，而羅技這回做得的確不錯，LIGHTSPEEDTM系統反應和有線產品的回應一樣迅速，簡直讓人驚艷。

但更讓小編感到驚奇的，還是羅技在新一代產品中廣泛使用的「遊戲-生活泛用」設計理念。

本次評測的G603和G613在外觀上與市場上同類產品最大的不同，首先在外觀上就體現了出來——羅技的設計低調而商務，取消RGB燈不單是為了省電，同樣是為了適應這個系列的整體設計風格。

其次，G603和G613在設計上以遊戲外設為基礎，做了很多生活中外設的延伸，比如滑鼠的低DPI模式，比如鍵盤的多媒體鍵，比如兩個產品都強調省電節能和無線/藍牙雙介面……

我們從中可以看出羅技更為廣闊的野心，不單是做最好的遊戲外設，而是做最好的外設，羅技的產品對於市場的覆蓋面正在大大地擴展，而這能否成為羅技略勝對手一籌的高招？至少從目前我們評測的產品來看，很有可能。