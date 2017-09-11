中新網9月11日電 據日本共同社報導，11日，日本政府公佈了去年12月駐日美軍「魚鷹」運輸機在該縣名護市沿岸地區迫降並嚴重損毀事故的美國政府最終報告，其中稱事故系夜間曾進行空中加油訓練的「魚鷹」飛行員操縱失誤造成。

飛行員將「魚鷹」的發動機輸出功率調得過高，導致右側螺旋槳觸碰到空中加油機的輸油管。機身劇烈震動等使飛行員認識到「難以繼續安全飛行」，因此在控制機體的同時有計劃地實施迫降。據悉，事故當天的飛行風險被評估為「較低」。

隸屬於普天間機場的「魚鷹」運輸機事故不斷，今年8月在澳大利亞近海發生墜機事故，3名美國海軍陸戰隊員遇難，此外一架「魚鷹」在美軍岩國基地（位於山口縣岩國市）起飛后緊急降落在民用大分機場。

最終報告等稱，去年12月13日晚9點09分左右，發出剩餘燃料警告的「魚鷹」嘗試連接輸油管，約10分鐘后在鹿兒島縣與論島與論機場東南約15公里的海上發生碰觸事故。晚9點29分左右在名護市安部淺灘迫降，損毀嚴重，2名機組人員受傷。據稱訓練是在「惡劣的氣象條件下」進行。

美軍在向日本政府說明事故概要時曾表示「機體本身的安全已得以確認。」

沖繩縣副知事富川盛武11日在位於北中城村的駐日美軍瑞慶覽軍營聽取駐沖繩美軍最高長官，沖繩地區協調官尼克爾森有關最終報告的說明后提出，「希望從縣民能夠接受的角度，就是否真正安全以及事故率等做出說明。」