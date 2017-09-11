（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）北韓外務省今天發表聲明，強烈譴責美國主導聯合國安理會對北韓制裁議程。北韓並嗆聲說，已做好動用最後手段的準備，下一波措施將讓美國空前難堪。



南韓聯合新聞通訊社報導，北韓前述發言暗示將發起強烈的挑釁行動，讓美國付出相對的代價。



北韓聲明稱，北韓將採取令美國始料未及的強有力措施，讓世人親眼目睹「強盜國家」（指美國）被整。



有分析認為，有別於回答北韓中央通信社記者提問、發言人談話、外務省談話、發言人聲明等，這次北韓外務省選擇最正式的「聲明」，說明北韓這次聲稱發起挑釁可能不是空話。



對於北韓在聲明提及「最後手段」，南韓專家提出幾種可能性。首先，北韓可能發射洲際彈道飛彈（ICBM ）級別的「火星-14」，可飛行8000公里以上，將美國夏威夷、阿拉斯加和西雅圖等地納入射程。



另外，北韓也有可能發射疑似ICBM級別的「火星-13」。



金正恩8月23日視察北韓國防科學院化學材料研究所時，曝光「火星-13」的部分資訊。



南韓慶南大學極東問題研究所教授金東燁分析，從設計圖紙上看，「火星-13」的射程達1萬2000公里。



南韓科學技術政策研究院高級研究員李春根說，北韓有可能從改造的潛艦發射「北極星-3」型等潛射彈道飛彈（SLBM），飛越日本上空，因難以預警，這種強烈挑釁更聳人聽聞。



此外，北韓也有可能動用新型中程彈道飛彈（IRBM ）「火星-12」，對美國關島周邊包圍射擊。



北韓曾表示，正考慮同時發射4枚「火星-12」落於關島周邊30至40公里水域。1060911