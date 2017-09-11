南韓：北韓威脅美國為新挑釁找藉口中央社 (2017-09-11 18:46)
（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓統一部發言人白泰鉉今天就北韓威脅美國指出，北韓的確切意圖雖不得而知，但在聯合國安理會醞釀新的決議之際，北韓有意藉由聲明提出警告，或為新的挑釁製造藉口。
南韓聯合新聞通訊社報導，白泰鉉表示，北韓外務省去年7月就美國以侵犯人權為由，把領導人金正恩等列入制裁名單提出反對聲明後，再度發表聲明。
北韓外務省針對美國表示，已準備好動用最後手段，下一波措施將讓美國空前難堪。美國此刻在聯合國安理會主導制裁北韓的新決議。
北韓沒有在建政日9月9日發起挑釁，白泰鉉表示，北韓是透過慶祝活動加強內部團結，同時對外釋放將持續開發核武的訊號。
報導指出，南韓保守陣營和美國輿論多次提及，在南韓部署戰術核子武器。白泰鉉對此強調，南韓政府從未考慮過，朝鮮半島無核化的原則沒有改變。1060911
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