（中央社台北11日電）中國中鐵公司負責施工的京張鐵路三標八達嶺長城站已貫通，象徵八達嶺長城站第一個重大節點工程順利完成。八達嶺長城站也是目前世界上埋深最大的高速鐵路地下站，最大埋深約102公尺。



環球網報導，京張鐵路三標由中鐵五局負責施工，八達嶺長城站的貫通，象徵第一個重大節點工期順利完成，為實現2018年8月31日八達嶺地下長城站全面貫通奠定基礎。



八達嶺長城站是目前世界和中國大陸境內埋深最大的高鐵地下站。車站總長470公尺，地下部分建築面積3.6萬平方公尺，最大埋深約102公尺，月台到地面站房全程提升高度61.77公尺，車站兩端單洞開挖跨度達32.7公尺。



車站結構分為三層，依次為進、出站通道和月台層。月台層設計為三洞分離形式，施工開挖遵循「先邊洞、後中洞」的原則，單洞長398公尺，開挖跨度15.9公尺。



報導指出，長城站主要以III級和V級圍岩為主，岩性種類多，成分變化大，岩體破碎，風化差異明顯，地質條件複雜，多洞室平行作業、施工難度相當高。1060911