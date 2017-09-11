【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】歐洲大學研究發現，由於高樓建築物大面積光滑玻璃會形成蝙蝠飛行時的盲點，擾亂其辨別空間的回聲定位，讓蝙蝠誤以為前方是淨空區域而不幸撞上。科學家呼籲，未來人類在設計都市時，應將是否影響野生動物列入考量。

據《BBC》報導，蝙蝠具備在夜間快速飛行且能躲避諸如樹木等大自然障礙物的能力。德國馬克斯普朗克鳥類學研究所葛瑞夫教授指出，「蝙蝠主要是倚賴回聲定位系統進行覓食、確定方位與導航，但是近來卻發現蝙蝠會將光滑垂直表面誤以為是淨空飛行路徑，出現不幸撞上的後果。」

科學家指出，蝙蝠的回聲定位能力可幫助其在飛行時偵測障礙物或直搗鳥窩覓食，蝙蝠飛行時會發出聲音並聽到回音，藉此形成對於周遭環境的聲音地圖，而且蝙蝠也可藉由從森林等障礙物反射的回音快速閃避障礙物。

據《Verge》報導，科學家是在黑暗的長方形隧道內利用大鼠耳蝠進行研究。首先科學家在牆上放置1面垂直以及在地面放置1面水平的金屬板並加以觀察，結果發現21隻蝙蝠，有19隻會撞上垂直金屬板至少1次以上，但卻從不會撞上水平金屬板或牆壁其他部分。

實驗後，所有蝙蝠都仔細被觀察而且沒有受傷，之後科學家在洞穴外放置垂直塑膠板並分別觀察長翼蝠與伏翼褐蝠（soprano pipistrelle），發現也出現類似結果。

科學家指出，蝙蝠撞上金屬板的原因在於當蝙蝠朝光滑垂直表面某一角度飛行時，該表面會將蝙蝠發出的高頻率聲音從蝙蝠身上彈開，而非朝向蝙蝠，讓蝙蝠沒有聽到回音時，便會認為前方沒有表面，等於讓回聲定位誤認前方是空曠的空間。

英國布里斯托大學強斯教授指出，「垂直的表面反射聲音的方式，似乎會讓表面不易察覺，增加撞擊的風險。」倫敦大學學院強絲教授也認為，「當我們鼓勵營造更永續及友善自然的城市時，確實有必要知道設計都市究竟會如何衝擊野生動物族群。」

蝙蝠是許多植物重要授粉者也是昆蟲主要掠食者，蝙蝠數量減少恐對地球帶來嚴重後果。本次研究結果已刊登在《科學》期刊。