王者榮耀這次更新好狠毒 不僅慣例削宮本 竟然連她都削了北京新浪網 (2017-09-11 18:45)
大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。
《王者榮耀》在9.12又放了一波大招，殃及很多英雄！削宮本已經成了慣例，但是，這次連木蘭姐姐也削了。花木蘭：再削姐真的要成傳說了，以後沒人用了。還有我們的大魚，一個能一打5的魚，經過這次更新后不知能不能繼續堅挺在王者峽谷？
除了這些，當然還有好消息：我們的周大都督終於要以全新的面目上線了。這位沒落已久的法師終於要崛起了？反正小弟已經買好了，就等著明天大展身手了，單身二十多年的手速你們是搶不過我的！
當周瑜重歸王者峽谷，與當年草船借箭的經典戰法化作他全新的技能，點火和吹風成為風火戰法的關鍵，用吹向理想方向的如意狂風吹中燃燒的火種，便會蔓延出遮天蔽日的火焰，焚盡敵軍，火趁風威風助火勢，自此，王者峽谷中法術範圍覆蓋最廣的英雄誕生了！
一技能：吹風，控制技能，可以給友軍加速敵軍減速；二技能：和原來的技能差不多，不過最多可以儲備三次，厲害的地方在於，當配合一技能后，會隨著風向超前蔓延，最多可以蔓延5個火區。；三技能：超前丟出一片火。
重做后的周瑜終於不再尷尬了！
小弟有話說：心疼宮本
那麼問題來了：不知道有沒有你擅長的英雄被削弱了？
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