《伊蘇8：達娜的安魂曲》Steam國區定價158元 還能免費獲三款DLC北京新浪網 (2017-09-11 18:46)
《伊蘇8》已於前段時間上架Steam平台，近日國區售價已經確定，同時官方配置要求也已公佈，一起來了解一下。
《伊蘇8》國區售價定位158元，同時在遊戲發售的一周內玩家還可以免費獲得包括「亞特魯的冒險必需品」、原聲帶和設定集在內的三款DLC。
系統需求
最低配置:
操作系統: Windows 7 32-bit
處理器: Core i3-2100 3.10 GHz
內存: 4 GB RAM
圖形: DirectX 10.1, and Geforce GTX 650 Ti
DirectX 版本: 10
網路: 寬頻互聯網連接
存儲空間: 需要 30 GB 可用空間
音效卡: Onboard
推薦配置:
操作系統: Windows 10/8.1/7 64-bit
處理器: AMD FX-8320 8-Core
內存: 8 GB RAM
圖形: Radeon R7 370
DirectX 版本: 11
網路: 寬頻互聯網連接
存儲空間: 需要 30 GB 可用空間
音效卡: Onboard
《伊蘇8》Steam版將於9月13日正式解鎖，敬請期待。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
帳篷 犀牛．帳篷地布．網紗帳篷．LED帳篷燈．雙層帳篷．APC 帳篷．露宿帳篷．帳篷防水．八人帳篷．4人帳篷．LOGOS 露營 帳篷．雙房帳篷．帳篷蚊帳．公主 帳篷．嘉隆 帳篷．汽車帳篷．露營帳篷．遮陽帳篷．寵物 帳篷．帳篷 六人．野餐帳篷．衛浴帳篷．兩人帳篷．兒童帳篷．6人 帳篷．速可搭 帳篷．6人帳篷．帳篷組．釣魚帳篷．三人帳篷
- 【櫻之舞】台灣製造:無框複製畫80*80cm系列ART-F-A5007
- [輕鬆睡-EzTek] S型溝槽式竹炭感溫釋壓記憶床墊{單人7cm}繽
- 《數位時代》1年12期 + 上官鼎：《王道劍》（全5書）
- 【櫻之舞】台灣製造:無框畫95*65cm系列Z-B-19510
- 【KIKY】一代美式服貼輕柔型獨立筒雙人床墊6尺/彈簧床墊~YY
- 【櫻之舞】台灣製造:無框複製畫80*80cm系列ART-F-A3333
- 【櫻之舞】台灣製造:無框複製畫80*80cm系列ART-F-A2549
- 【DHC】維他命C x 18
- 米蘭BRIC S 優雅時尚32吋 PC 牛皮 雙橡膠車輪拉鍊行李箱-米
- 【Ralph Lauren】羅紋布標圓領長T(西瓜紅)
TGS2017：《旺達與巨像》PS4重製版最新預告公佈！【北京新浪網】
iPhone X背後的中國供應商：成也蘋果，敗也蘋果【北京新浪網】
《你的劍》上線Steam 像素風格的橫版動作冒險遊戲【北京新浪網】
諾基亞新機曝光：配置低得罕見，電池大得出奇【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多