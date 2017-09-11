《伊蘇8》已於前段時間上架Steam平台，近日國區售價已經確定，同時官方配置要求也已公佈，一起來了解一下。

《伊蘇8》國區售價定位158元，同時在遊戲發售的一周內玩家還可以免費獲得包括「亞特魯的冒險必需品」、原聲帶和設定集在內的三款DLC。

系統需求

最低配置:

操作系統: Windows 7 32-bit

處理器: Core i3-2100 3.10 GHz

內存: 4 GB RAM

圖形: DirectX 10.1, and Geforce GTX 650 Ti

DirectX 版本: 10

網路: 寬頻互聯網連接

存儲空間: 需要 30 GB 可用空間

音效卡: Onboard

推薦配置:

操作系統: Windows 10/8.1/7 64-bit

處理器: AMD FX-8320 8-Core

內存: 8 GB RAM

圖形: Radeon R7 370

DirectX 版本: 11

網路: 寬頻互聯網連接

存儲空間: 需要 30 GB 可用空間

音效卡: Onboard

《伊蘇8》Steam版將於9月13日正式解鎖，敬請期待。