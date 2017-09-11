在小編的印象中，英語書中的主角一直是Li Lei和Han Meimei，然而或許是小編跟不上時代了，現在似乎連90后當紅小生吳亦凡都登上了英語書……

日前，一位家長在翻閱五年級兒子的英語課本時突然發現，課本上一名戴眼鏡的男孩角色名叫「Wu Yifan」，圖片中，這位「吳亦凡」正在認真看書，身邊的同學有一段有關他的對話：「What』s Wu Yifan like？」(Wu Yifan看起來給人什麼感覺？)「He』s hard-working。」(他看起來非常用功。)

「吳亦凡」竟然出現在英語課本中！這本人教版英語書的編輯難道是位「梅格妮」(吳亦凡粉絲昵稱)？！這位家長啞然失笑，將兒子英語課本的截圖發送至朋友圈。

其實，不少網友跟這位家長一樣擁有火眼金睛。在微博平台輸入「吳亦凡 英語課本」，就會發現不少網友在人教版三年級、四年級、五年級的英語課本中都發現了「Wu Yifan」的身影，這個「Wu Yifan」是一名戴眼鏡、模樣可愛的小男孩的姓名，他跟Zoom、Sarah、Chen Jie等人物形象一起，組成了當下小學英語課本中的主要角色。

不過，這個「Wu Yifan」到底是不是「吳亦凡」？網友們給出了不同意見。不少吳亦凡的粉絲們很興奮，「不優秀哪來上英語課本的資格？！」「Hard-working，跟他氣質很搭啊！」還有網友迫不及待根據英語書的內容給「吳亦凡」開發小劇場，「第一單元吳亦凡在學校撩妹，還改名湯姆……」也有不少吳亦凡的80后粉絲感嘆，「現在的娃娃錯過了Li Lei和Han Meimei，卻收穫了吳亦凡！」

當然也不要太興奮，好多理性的網友表示「Wu Yifan」未必就是吳亦凡，「吳亦凡用英語介紹自己，不應該說『I』m Kris』嗎？！」更有網友表示「Wu Yifan」這個名字早在十多年前就出現在了英語課本中，「他的出道時間比吳亦凡可早多了，只是巧合嘛。」也有人對課本中「Wu Yifan」的造型不滿意，「這簡直是吳亦凡被黑得最慘的一次。」