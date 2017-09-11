誰說打打殺殺是男人乾的事，妹子們兇狠起更可怕。要知道有句老話叫做「最毒婦人心」，下面來看看有哪些女性殺手電筒影……

你是下一個

在看似平常溫馨的夜裡，一個羊羔面具正在製造殺戮的陰霾，任何時間，任何人，都有可能成為面具殺手的下一個目標。年輕的艾琳(沙妮·文森 SharniVinson 飾)正隨著她的男朋友克里斯皮安(AJ·鮑恩 AJ Bowen 飾)回密蘇里度假屋中參加他父母的結婚紀念日。

克里斯皮安的兄弟和妹妹都帶著另一半前來聚會，一家人在飯桌前其樂融融。然而屋外卻是另一番令人毛骨悚然的景象，幾個頭戴面具的殺手正對這家人虎視眈眈。突然，弟弟德雷克背部中槍，殺戮迅速展開，其他家庭成員相繼受到驚嚇和傷害。就在這危急時刻，艾琳反客為主，組織起全家防禦，迸發出驚人的求生本能，度假屋瞬間變成你死我活的血腥戰場。

金剛不壞

邁克(庫爾特？拉塞爾飾)是一個經常與死神打交道的特技演員，久經刺激之後，他儼然成為一個變態殺人狂。一天，他穿上行頭，照樣開著那印有骷髏圖案的汽車上路尋找獵物。在午夜酒吧，他接近了一些年輕女人(羅莎里奧.道森、范妮莎.費麗托、喬丹.萊德、羅絲.麥高恩等飾)。

在喋喋不休的她們離開酒吧后，邁克展開了行動，那輛詭異的汽車，便是他的致命兇器。一段時間后，李(瑪麗.伊麗莎白.文斯蒂德飾)和她的朋友們(佐伊.貝爾等飾)結伴開車兜風，一路上有完沒完地閑聊。此時臉上有疤，目露凶光的邁克又在暗處盯上了她們並一路跟蹤，他還能繼續可怕的瘋狂殺戮嗎？

親切的金子

金子(李英愛飾)20歲時，就因被控「誘拐兒童」入獄而成為頭條新聞，人們驚詫於她的美貌、她的年輕。在13年的牢獄生活中，有著天使般容貌的她是獄中絕對的模範。金子盡心儘力地幫助身邊的每一個人，因此獄友們都稱她為「親切的金子」。

表面上金子似乎比誰都誠實守紀，但內心裡的復讎火焰一天也沒有熄滅。當金子出獄后，她還是馬上展開復讎計劃——它已經暗中策劃準備了13年之久的，而獄友們也都在不同的地方幫助著她。金子的仇人是當年讓她入獄的白老師(崔岷植飾)，那是什麼讓他們在13年前結怨呢？金子又將怎樣復讎呢？能否成功？

朝九晚五

朱迪(簡·方達 Jane Fonda 飾)、瓦萊特(莉莉·湯普琳 Lily Tomlin 飾)和朵拉莉(多莉·帕頓 Dolly Parton飾)共同在一間法人公司工作，三名女性有著不同的人生軌跡和迥異的個性，卻同時因為上司富蘭克林(達布尼·柯爾曼 Dabney Coleman飾)的存在而感到痛苦不堪。

富蘭克林是一個徹徹底底的偽君子，在工作中總是有意無意的排擠和歧視女僱員，與此同時，他還是個樂於聽聞阿諛奉承之詞的淺薄之徒，在他的管控之下，公司內的氛圍十分緊張。一次偶然之中，朱迪、瓦萊特和朵拉莉竟然在誤打誤撞之中綁架了富蘭克林，將他囚禁起來，之後，三人在公司進行了一場大改革。

聖殤

李江道(李廷鎮飾)是一個十惡不赦的高利貸收賬者，他沒有家人，也沒有戀人，生活的重心就是每天上門向欠債人討債。他生性冷酷，手段殘忍，常常用暴力威脅對方，甚至還把欠債人人打成殘廢。那些被江道追討過債務的家庭，從此都過上了喪失尊嚴的破碎生活。

可是突然有一天，一個名叫江美善(趙敏秀飾)的中年婦女來到了江道的面前，並聲稱自己就是他的親生母親，而江道就是自己那個走失已久的兒子。渴望親情的江道在半信半疑之下和這個女人開始了一段特殊的「母子關係」。漸漸品嘗到親情溫暖的江道卻不知道，一場陰謀正等待著他...

致命誘惑

丹(邁克爾·道格拉斯 Michael Douglas 飾)擁有著人人羡慕的幸福家庭，他和妻子貝絲(安妮·阿徹 Anne Archer飾)之間的感情穩固而又長久，女兒艾倫(Ellen Hamilton Latzen 飾)更是機靈可愛。一次偶然中，不只是鬼迷心竅還是怎地，丹竟然和一個名叫艾利克斯(格倫·克洛斯 Glenn Close 飾)的女人有了一段露水情緣，回家後面對妻兒，丹的內心充滿了愧疚，他暗暗發誓，絕不讓背叛再度發生。

可惜艾利克斯並不同意但的看法，表面上，她是一個成熟穩重的知性派，可骨子裡，艾利克斯卻擁有著超越常人的偏執和固執，為了滿足自己的私慾，她不斷的騷擾著丹及其家庭，很快，這種騷擾變升級成為了犯罪。面對來勢洶洶的艾利克斯，丹會選擇怎樣的對策來保護他的家庭呢?

白夜行

昭和五十五年的一樁密室謀殺案，由於上司急於升遷，所以最終草草結案，惟有警探笹垣潤三(船越英一郎飾)對此案不能釋懷。多年後，當年嫌犯的女兒西本雪穗已改名唐澤雪穗(堀北真希 飾)，並且過著與之前毫不相干的生活。

但是，彷彿她有幸運之神的庇護一樣，凡是給她製造麻煩的人，都會發生意外。後來，雪穗的好友江利子(綠友利惠 飾)與有錢人家的少爺篠冢一成(姜暢雄飾)相戀，但最終一成卻選擇了與雪穗結婚。此時，笹垣雖已退休，但他始終沒有放棄追殺當年謀殺案的真相，而且，他的目標最終鎖定了當年被害人的兒子桐原亮司(高良健吾飾)和雪穗…

魔女嘉莉

宛若小兔一般的嘉莉·懷特(科洛·莫瑞茲 Chlo？ Moretz 飾)在媽媽瑪格麗特(朱麗安·摩爾 JulianneMoore飾)的嚴格看護下成長起來，與學校那群開放浪蕩的女孩相比，她就如同從純潔的童話世界里走出來一樣，一塵不染。在一次事件后，過分惶恐的嘉莉成為克莉絲(波茜婭·道布爾戴 Portia Doubleday 飾)、休(加布瑞拉·王爾德 Gabriella Wilde 飾)等女孩們嘲笑和欺凌的對象。

極度的壓力和恥感之下，嘉莉意外發現自己彷彿擁有神奇的魔力。另一方面，深感慚愧的休勸說男友湯米。邀請嘉莉參加畢業舞會。而遭到校方懲罰的克莉絲則處心積慮要進一步羞辱嘉莉。小魔女用魔力逃脫母親所編製的樊籠，而她的人生充滿更多的不可測…