"善心匯"主犯張天明等被依法逮捕？非法獲利22億余元北京新浪網 (2017-09-11 18:47)
來源：人民日報客戶端
記者從公安部獲悉，日前，經湖南省永州市人民檢察院批准，永州市公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張天明等多名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。同時，經檢察機關批准，全國多地公安機關也以涉嫌組織、領導傳銷活動等罪名對一批犯罪嫌疑人依法執行逮捕。
經查，犯罪嫌疑人張天明等人以「扶貧濟困、均富共生」、構建「新經濟生態模式」為名，故意歪曲國家「精準扶貧」等有關政策，在互聯網設立運行「善心匯眾扶互生大系統」，同時以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參與人繼續發展他人參加「善心匯」組織，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。目前，已查明張天明等人非法獲利22億余元。
公安部有關負責人表示，傳銷犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全，嚴重擾亂經濟社會秩序。公安機關將始終保持對傳銷等犯罪的高壓嚴打態勢，堅決維護人民群眾合法權益。請廣大群眾切實提高防範意識，不被「高額回報」誘惑，自覺抵制和遠離傳銷等違法犯罪活動。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
帳篷 犀牛．帳篷地布．網紗帳篷．LED帳篷燈．雙層帳篷．APC 帳篷．露宿帳篷．帳篷防水．八人帳篷．4人帳篷．LOGOS 露營 帳篷．雙房帳篷．帳篷蚊帳．公主 帳篷．嘉隆 帳篷．汽車帳篷．露營帳篷．遮陽帳篷．寵物 帳篷．帳篷 六人．野餐帳篷．衛浴帳篷．兩人帳篷．兒童帳篷．6人 帳篷．速可搭 帳篷．6人帳篷．帳篷組．釣魚帳篷．三人帳篷
TGS2017：《旺達與巨像》PS4重製版最新預告公佈！【北京新浪網】
iPhone X背後的中國供應商：成也蘋果，敗也蘋果【北京新浪網】
《你的劍》上線Steam 像素風格的橫版動作冒險遊戲【北京新浪網】
諾基亞新機曝光：配置低得罕見，電池大得出奇【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多