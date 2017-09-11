來源：人民日報客戶端

記者從公安部獲悉，日前，經湖南省永州市人民檢察院批准，永州市公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張天明等多名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。同時，經檢察機關批准，全國多地公安機關也以涉嫌組織、領導傳銷活動等罪名對一批犯罪嫌疑人依法執行逮捕。

經查，犯罪嫌疑人張天明等人以「扶貧濟困、均富共生」、構建「新經濟生態模式」為名，故意歪曲國家「精準扶貧」等有關政策，在互聯網設立運行「善心匯眾扶互生大系統」，同時以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參與人繼續發展他人參加「善心匯」組織，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。目前，已查明張天明等人非法獲利22億余元。

公安部有關負責人表示，傳銷犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全，嚴重擾亂經濟社會秩序。公安機關將始終保持對傳銷等犯罪的高壓嚴打態勢，堅決維護人民群眾合法權益。請廣大群眾切實提高防範意識，不被「高額回報」誘惑，自覺抵制和遠離傳銷等違法犯罪活動。