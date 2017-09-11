雷軍:今年出貨預計7000萬台 MIX2與蘋果撞車也有信心北京新浪網 (2017-09-11 18:52)
新浪科技訊 9月11日下午消息，小米今日舉行發佈會推出小米筆記本Pro、小米MIX2、小米Note3三款新品。小米董事長兼CEO雷軍在採訪時表示，小米手機9月的交付量有望首度突破1000萬台，預計今年小米整體的出貨量為7000萬台。
對於小米MIX2在蘋果發佈會前一天發佈，雷軍表示，實際上MIX2發佈會原定於12日發佈，後來因與蘋果發佈會重合，調整為了11日。他同時表示，雖然小米MIX2與蘋果正面撞車，但自己也有信心。
「備貨方面我們已經被黑的不行了，會痛改前非」，雷軍表示，自己今年主要抓了三件事：創新、質量和交付。在交付方面，MIX2實際上在8月1日就量產成功，發佈前做了很多準備，成了小米備貨量最多的旗艦機。「可能量還不夠，但我們的幾個倉儲中心都已經裝滿了。」
雷軍透露，這個月小米交付的手機可能會首度超過1000萬台，預計今年整體的出貨量為7000萬台，10月初可能會完成目標。」千億營收今年也是個小目標，我們能夠完成。「
此外，此前專注線上渠道的小米今年來開始發力線下。雷軍介紹，從小米6和小米5X開始，小米在線下的思路已經逐步清晰，今天的發佈會也邀請了200多家省、市等連鎖零售商以及200多家國際合作夥伴。
雷軍表示，雖然目前小米在線上和線下的佔比還沒有明顯變化，但「小米在線下的思路越來越成熟，放量只是時間問題，明年能看到效果。」(張俊)
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