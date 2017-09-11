中新網9月11日電 據澳洲網報導，近日，在被揭露每天用於教育學生的時間不足1/3后，澳大利亞新州學校的校長們將面臨有史以來的最大變革。新州政府表示，將推行一項激進的政策，每年投資5000萬元(澳元，下同)用於教育改革，讓校長重歸教育領域。

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德勤(Deloitte)為新州教育機構(NSW Department of Education)所做的一項時間利用研究發現，該州2200所公立學校的校長們每天在教學上只花30%的時間。

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與關心教學相比，大多數校長都「無可救藥」地陷入了各種各樣的官僚和行政任務中，比如審計學校中的滅火器和樹木數量。

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有部分校長透露，他們每天不得不在修理管道、組織清潔、修理學校周邊以及解決技術等問題上花費大部分時間。

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對此，新州政府表示，將推行一項非常激進的政策，以防止這些校長繼續沉溺在行政工作中，並讓他們重新回歸教育領域。

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10日，新州教育廳長斯托克斯(Rob Stokes)宣布，新州政府每年將投資5000萬元用於教育改革，旨在讓學校領導重新回到其核心職責上，包括課程規劃、關心學生進步以及教學質量等。

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斯托克斯說，新州政府將建立一個新的學校領導機構來培訓及確定未來的最佳校長，以阻止有更多的學校辜負他們的學生。此外，新州政府還將組建一支由訓練有素的人員所組成的新隊伍，以減少校長的工作負擔，比如健康和安全檢查等。

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斯托克斯表示，校長應該利用他們專業的教學領導知識，專注於提高學校的教學成果。此外，每年5000萬元的學校資助也可以幫助校長僱用額外的支持人員，以給他們更多的教學領導時間。