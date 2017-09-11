WCIT 2017開幕 遠傳執行副總曾詩淵：看好物聯網及行動支付發展



(中央社訊息服務20170911 18:00:27)「2017 WCIT 世界資訊科技大會」於昨日(9/10)在台北世貿一館盛大登場，並於今日(9/11)舉辦開幕典禮，為期四天、近七百個攤位的展出吸引全球科技與產業界的重量級人物齊聚台北，典禮後各國參訪團貴賓也紛紛蒞臨遠傳攤位及台北市政府展區的「friDay錢包」攤位參觀，體驗包含「機車聯網、Health健康+居、BoBee守護寶」等智慧物聯應用，遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「遠傳電信將持續走在電信業前端，投入5G、物聯網、行動支付及長照應用等發展，更有信心遠傳將以堅強的科技實力帶領台灣走向國際！」台灣機車密度世界第一，全國機車數量超過1300萬輛，除了透過環保署補助提升民眾換購電動機車以淘汰老舊高污染機車，地方政府亦積極推動公共電動機車政策，以實現綠能低碳交通。遠傳電信現場以Gogoro電動機車示範展出「NB-IoT機車聯網」應用，透過NB-IoT技術提升終端設備電池續航力與網路涵蓋率，提供機車定位追蹤、車況監測、駕駛行為分析、LBS加值服務以及交通調節、共享機車管理等，不僅吸引參觀人潮目光，更積極搶進本地龐大機車族與租賃管理商機，目前已與國內機車業龍頭大廠合作測試中，預計最快今(2017)年底即可正式商轉。



遠傳也將今年七月於MWC上海展出時大受好評的「Health健康+居」場景搬回台北，鎖定長照2.0與健康照護商機，串連智慧床墊、地墊、保健衣、手環等智慧居家感應物件以及「Health健康+」平台與APP，打造整合室內定位、活動力感測、睡眠管理及跌倒偵測等全方位居家照護，成功吸引外國參訪團貴賓及國內民眾體驗及肯定，遠傳也期望藉由此次WCIT大會的跨產業交流，攜手為即將邁入高齡化社會的台灣以及鄰近國家提供創新的智慧健康與長照解決方案。



此外，遠傳電信此次也特別受台北市政府邀請，於市府展區聯合展示「智慧城市與行動支付」結合的軟實力。遠傳電信「friDay錢包」為目前國內發行量最大的電子錢包，展區中除展示friDay錢包的電子票證感應支付與信用卡條碼支付、停車費及eTag繳費等多項受消費者歡迎的功能，更展出遠傳電信friDay 錢包的新功能—「friDay 頭家」App，讓街邊商店、微型商家、計程車、快遞外送、到府服務等小商戶、甚至是無人化設備等，也能夠以行動支付一指完成交易行為，並提供合作商家們藉由「friDay頭家」App即時掌握「收款快速免找零、即時掌握銷售狀況、每日結帳自動撥款」等三大銷售好處，讓頭家們與遠傳friDay錢包共創雙贏，一同享受及掌握行動支付新趨勢與所帶來的便利優勢。



「WCIT 2017 世界資訊科技大會」展出期間至9/13(週三)，會場將有專人提供更詳盡的介紹，歡迎企業客戶與民眾親臨台北世貿一館遠傳電信(智慧產業區A826展位)及friDay錢包(台北市政府D002展位)，進一步了解與體驗新世代的數位科技潮流！



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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