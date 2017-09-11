高教新情勢下的「ACCSB認證程序暨指標內容」說明會圓滿落幕



(中央社訊息服務20170911 17:40:10)由華文商管學院認證中心(Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB)舉辦的「高教新情勢下的『ACCSB認證程序暨指標內容』說明會」於9月8日圓滿落幕。本次活動受到全國各大學院校熱烈響應，共有97位國內商管學院院長、系主任、師長以及行政人員出席。除了已獲認證的中國文化大學、玄奘大學、明志科技大學、長榮大學、南華大學、國立屏東大學、國立高雄應用科技大學、國立雲林科技大學、聖約翰科技大學及實踐大學(按筆劃序)皆在暑假中撥冗參加外，今年8月剛通過ACCSB認證資格審查的龍華科技大學在副校長的帶領下、偕管理學院各系主任及行政人員一同參加。感受到大家踴躍的參與和提問，講員們更加傾囊相授，活動一直到將近17:30才散場結束。



為因應台灣高教少子化浪潮持續衝擊、各校招生狀況日益嚴峻、及教育部取消公辦「系所評鑑」等新情勢，ACCSB認證除已正式簡化了認證提報資料的項目與表格外，也甫於8月底提報工作委員會研議放寬「三年內通過認證審查」的期限，並擬參照歐洲EFMD認證種類另外區分出「個別系所通過認證」及「品保證書」，在不降低教育品質要求的前提下讓申請條件更加彈性，也讓落實學院整合而獲「全院通過認證」殊榮的學院更為實至名歸。



ACCSB認證中心周逸衡執行長(前國立中山大學副校長)對認證各階段流程與高教新情勢下之「未來走向」作介紹後，由南華大學吳萬益副校長(前中國文化大學校長、ACCSB認證工作委員會委員)針對此次之新增指標加以說明。當初在研擬新版指標時，吳副校長便是幕後的重要推手之一，為有效利用各項KPI檢視學校PDCA (Plan-Do-Check-Act)的回饋檢討制度是否完備，新版指標在「執行特色與成效」構面有許多調整，如畢業生的核心能力檢核成效、就業情況與人才培育目標之符應關係、及招生成效與預期目標之分析等，都是為了讓「院系之目標、定位及教學投入」能更加貼近畢業生未來就業需求的新增指標，期讓「學以致用」的美名為國內生源不足的招生困境帶來實質助益。



活動下半場由ACCSB認證中心的楊銘賢副執行長(前輔仁大學管理學院院長、ACCSB認證工作委員會委員)對各項指標申請表格的新增內容作更加詳細的說明。除了介紹新增的申請表格和問項，楊副執行長也針對不同表格的前後呼應關係作清楚的對照，期能增進對認證指標/表格的瞭解，有助於申請單位蒐集相關資料，節省雙方釐清問題的時間與成本。



三場演講結束都有安排問題與討論時間，從熱烈的提問中不但能感受到與會者在聽講過程中的用心，ACCSB認證也藉此機會更加了解學校在申請認證時遇到的問題，以期在與時俱進的認證標準下，與所有認證學校一同成長。最後，特別感謝中國文化大學進修推廣部贊助本次說明會的場地，未來ACCSB認證亦將持續舉辦相關活動，促進認證各校的相互學習與交流合作。



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訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



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