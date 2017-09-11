高屏溪左岸點亮新門戶分項計畫再造鐵橋風華



(中央社訊息服務20170911 17:27:45)屏東縣在縣長潘孟安率領的縣府團隊努力下，積極配合中央推動城鎮風貌形塑整體計畫，於104年積極爭取跨域整合計畫辦理「高屏溪左岸點亮新門戶整體營造計畫」，以高屏溪流域左岸及六塊厝為核心，盼結合水岸濕地、眷村鐵橋等，共構出生活、生態、生產三生完整的生活圈，縣府前於105年7月舉辦全國性之「2016HVCC時空翻轉—高屏溪左岸時代印記創意（競圖）」，吸引超過150組團隊報名參與，藉由青年學子的無限創意，於兼顧基本需求與亮點創造之下，更透過與青年力量合作的設計模式，打造驚豔的高屏溪左岸意象。



在縣府團隊努力之下，更於106年獲得營建署補助辦理「屏東舊鐵橋周邊環境整備工程」，城鄉發展處處長張桂鳳表示：「下淡水溪舊鐵橋建於1914年，並於1997年列為國家二級古蹟，更是台灣唯一列為第二級古蹟的鐵道用橋樑，為帶動舊鐵橋空間再利用，於前殯葬園區預定地塑造嶄新的鐵橋入口意象，除考量與既有地景風貌結合外，再次藉由火車舊車廂的切割塑造顯著的入口意象，除提升一旁國定古蹟的自明性外，吸引民眾駐足停留及拍照打卡，更以點狀的處理帶動整體區域活化。」。



「屏東舊鐵橋周邊環境整備工程」預計於106年底完工，往後民眾行經縣道189即有鐵橋意象映入眼簾，此外還可沿著一旁路徑，循著鐵軌前進，並沿著屏北區社區大學彩繪的車廂，造訪百年歷史的下淡水溪舊鐵橋，更體驗精彩的鐵橋文化空間。







訊息來源：屏東縣政府



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