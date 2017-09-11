因應北韓氫彈試爆，9月11日原能會輻射即時監控：均屬正常



(中央社訊息服務20170911 17:27:21)針對北韓9月3日進行氫彈試爆，原能會已於第一時間啟動臺灣環境輻射緊急監控機制，結合即時監控與模擬評估，進行雙重確認，為民眾輻射安全把關。目前各項監測結果顯示臺灣地區未測得輻射塵，請民眾安心，相關說明如下：



一、環境輻射即時監控：目前國內環境輻射監測值均在正常背景變動範圍內，無異常情形，另以北部及外島監測站之監測結果為例，氫彈試爆前後的監測結果均無顯著變動(監測結果變動趨勢如附圖1)。完整的全國46處即時環境輻射監測值，請參閱即時監測網址：http://www.aec.gov.tw/gammadetect.html。



二、環境採樣監測：監測結果如附表。為確保國人安全，原能會輻射偵測中心已加強空氣採樣監測，將原先每週1次的監測頻率提高為每日2次，另台灣電力公司放射試驗室亦協助加強空氣採樣監測，昨日及今日上午取樣監測結果：均未測得人工放射性核種。



三、大氣擴散途徑預測：預測結果詳如附圖2。北韓上空的氣流方向主要吹向東北方，實際上對臺灣地區不會有影響。



四、國際輻射資訊蒐集：北韓鄰近國家中，南韓境內9月8日測得微量放射性氣體氙，南韓官方表示對民眾安全並無影響。其他國家，包括中國大陸與日本，及聯合國「全面禁止核試爆條約」組織（CTBTO)所公布之環境輻射監測結果與資訊，亦未有輻射異常現象。另依CTBTO所公布最新的大氣擴散模擬分析結果顯示，假設放射性物質於試爆當時釋出，依循大氣擴散方向，主要往東北方向飄散，對臺灣地區不會造成影響。CTBTO大氣擴散模擬分析結果請參閱其網站： https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/images/2017090303_DPRK_Continuous_9days_2levels.gif。



訊息來源：行政院原子能委員會



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