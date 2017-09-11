泰晤士報高教特刊2017至2018全球最佳大學排行--中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，中醫大第566名、全台私大第1；亞大第842名、全台私校第7！



(中央社訊息服務20170911 17:25:35)英國泰晤士報高等教育特刊（Tims Higher Education）9月5日公布2017至2018全球最佳大學排行榜，台灣有26所大學上榜，結盟「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，中醫大第566名，全台第6名、私立大學第1名；創校17年的亞洲大學第842名，全台第20名、私大第7、私大非醫學院排名第3，兩校辦學績效再受國際肯定。



英國泰晤士報高教特刊今年從全球约1萬7千多所大學中，評鑑選出1000所最佳大學，台灣有26所大學入列，前五名都是國立大學，中醫大排名第6，亞大也已連續3年名列全球最佳大學排名，在國內年輕大學中名列前茅。



亞洲大學校長蔡進發說，中醫大、亞大董事長蔡長海，近年來推動兩校資源共享，並合作成立食藥用菇類研究中心、3D列印中心、網路成癮防治中心共同研發，加上兄弟校各自努力，兩校在國際、國內大學各項排名，均有顯著成績；並已獲教育部核准「中亞聯合大學系統」簡稱「中亞聯大」，兩校正設立「虛擬學院」，讓學生享有跨校學程、輔系、雙主修的交換生待遇，分享兩校研究、教學、國際化特色資源！



「加速教授國際研究能量，與推動學生國際移動力！」蔡進發校長說，這是持續努力的目標。今年暑假，亞大推動「暑期亮點學習計畫」，共500位學生出國，成果豐碩，如遴選14位優秀同學到美國伊利諾大學香檳分校復健工程實驗室、凱斯西儲大學暨醫院實習，20位同學到新加坡南洋理工大學、香港大學研習；另創意設計學院尤綵璘同學到澳洲墨本斯威本理工大學就讀1年、社工系蘇彥倫到德國東巴伐利亞科技大學實習。



蔡校長指出，在強化國際學術研究方面，亞大成立人工智慧研究中心等12個研究中心，進行跨校跨國尖端科技研發，如人工智慧研究中心與美國史丹佛大學合作；精準醫療研究中心與美國密蘇里大學、美商Beckman公司合作；大數據研究中心與美國史丹佛、密蘇里大學、新加坡南洋理工大學合作；3D列印中心與美國喬治亞理工學院合作；生醫語意計算研究中心與美國加州大學合作；眼視光中心則與紐西蘭奧克蘭大學合作等，各自展現辦學特色，希望在國際排名能更上層樓。



訊息來源：亞洲大學



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