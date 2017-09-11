亞洲大學舉辦大一新生始業式！--蔡進發校長歡迎大一新生報到，勉勵保持學習熱情，培養獨立思考、跨領域能力，養成終身學習的習慣。



(中央社訊息服務20170911 17:14:34)亞洲大學大一新生報到，今（11日）天舉辦新生入學輔導及始業式，亞洲大學校長蔡進發等一級主管人員歡迎大一新生選擇亞大就讀，亞大將提供良好的求學環境、多元豐富學習資源，讓大一新生四年來保持熱情學習，蔡校長勉勵大一新生要培養獨立思考、跨領域專業能力，養成終身學習習慣，放眼國際，不要怕失敗，終有成功之日。



亞洲大學下週一（9月18日）開學，2000多位大一新生、轉學生今天報到，並展開入學輔導及始業式，上午分兩梯次在亞大體育館舉行，由蔡進發校長主持；各系大一新生排隊進入體育館前，蔡進發校長率同所有一級長官到場歡迎，蔡校長並趨前與新生們揮手或握手，氣氛熱絡。



進入體育館後，為提振新生的熱情，學務處舉辦大一新生系隊呼的創意競賽，由各系新生一起呼口號，如時尚系新生喊出：「時尚！時尚！最時尚！時尚！時尚！美麗至上！」，外文系新生喊著：「外文！外文！萬能！萬能！外文！外文！無所不能！」，資傳系新生隊呼：「熱情在那裡？YA在這裡！相機的鏡頭在那裡？YA IC YOU！」，視傳系新生喊著：「我是視傳人，不是船漿！包裝海報不用講！怎樣比賽都得獎！」，經台上的師長評比結果，資傳系、視傳系各獲3千元的最佳隊呼獎金。



蔡校長勉勵大一新生指出，亞大新生報到率近達98%，顯見亞大辦學受到肯定，歡迎各位新生到亞大就讀。亞大擁有美麗校園、現代美術館及亞大附屬醫院，除了提供多元豐富的學習空間、人文藝術的環境外，也重視美學教育，讓學生四年求學期間置身其中受到薰陶外，並設有生活、學業、職涯等三導師制度，還有曼陀師，大一新生可以隨時向導師們諮詢有關跨領域學程、生活、就業等問題，期能增加抗壓力；大一新生也要多參加社團，從正式、非正式課程、活動裡，學習領導統御、跨領域能力及團隊合作的精神。



「歡迎來到亞大，亞大就是一所不一樣的大學！」蔡校長強調，亞大大一新生可以參加夜間免費托福、多益補習，還有證照班，加強英語、考取證照的專業能力；校方正執行「318」計劃，除了中文、英文外，還要學習程式語言，並鼓勵學生出國當國際志工、論文發表、參加國際發展競賽拿金牌、留學、海外實習等，增加國際視野，4年在學期間至少出國一次；17年來，校方推動三品教育、志工大學，進而擘劃五創學園，期盼大一新生做好時間管理，分配好學習、運動及參加社團等時間，同時依個人特質，從學習、活動之中找到最愛，不要怕失敗，因為失敗是日後成功的經驗，一定要懷抱夢想，堅持到底、養成終身學習的習慣。



亞大校訓：「健康、關懷、創新、卓越」，主辦單位另準備四顆彈力球，分別寫著亞大校訓「健康」、「關懷」、「創新」、「卓越」，由蔡校長及陳大正等位副校長在台上，將彈力球緩緩拋向全體新生，學生承接後於會場傳遞，倒數計時後，那一系新生最後接到大圓球，就要進行隊呼一次，氣氛HIGH到高點，也象徵著傳承的意味。最後由美聲家幼教系劉斐如老師帶領大一新生校歌教唱，在劉老師親自領唱的活力感染下，學生也熱情回應，餘音繞樑，為始業式畫下完美的句點。



訊息來源：亞洲大學



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