亞大大一新生歡喜入住宿舍！--學生會、社團幹部總動員，幫忙新生學弟妹搬運行李、遞送茶水，順利完成住宿安頓，歡喜入住。



(中央社訊息服務20170911 17:13:58)開學了！亞洲大學9月9、10日歡喜迎接大一新生入住，學務處與學生會、社團幹部動員大二以上學長姊幫忙搬運行李、遞送茶水，順利完成住宿安頓，讓新生與家長感受來自學校滿滿的溫暖與關懷，進而懷著感恩、興奮的心情，期待展開新鮮人的大學生活。



亞洲大學106學年度2300位大一新生，9月9日、10日兩天分批進住感恩、惜福、築夢、登峰四棟宿舍，學務長張少樑說，入住宿舍是大一新鮮人對大學生活體驗的開端，也是重要的人生經驗，對絕大多數的新鮮人而言，這些經驗包括了第一次離家、第一次要自己洗衣服、第一次要學習與背景不同的其他同學共同生活、作息等。



學務處宿服組組長王秀瑾指出，了讓同學有更美好的體驗，學務處希望在「效率、體貼、關懷」三原則下，做好服務新生入住的工作；此次協助新鮮人入住的人員，除了宿舍的自治幹部與志工外，學生會也主動邀請各系學會共襄盛舉，各系學會也熱情出動學長姐幫忙搬運行李，晨星社、亞大健康團契、壘球校隊等學生社團，也主動提供服務，慈青社社員還在感恩學苑前以奉茶方式，慰藉大家辛勞。



學務長張少樑除了代表蔡進發校長前來關心，還以經管系班級老師身分進入宿舍，逐一與新生、家長寒暄；學生會黃仁甫會長，也在感恩學苑前揮汗幫忙新生搬卸行李；王秀瑾組長也是休憩系大一導師，連續兩天在驕陽下主動到場幫忙，並與家長、大一新生親切互動。



「很窩心！也感謝學校的安排，真的很滿意！」心理系王姓學生家長說，亞大新生報到入住的第一天，就感受學校對學生的親切與關心，不只噓寒問暖，還揮汗幫忙搬行李，的確感受到這是一所不一樣的大學，更相信孩子們在此地求學應該會日有所長、進步神速。



資傳系學生會長張宜容同學說，由於各系學會幹部、同學相互幫忙，讓所有新生入住工作流程，非常順暢，讓大一學弟妹感受到校方關懷，更獲得家長肯定與感謝，這兩天的辛苦總算有所獲。



訊息來源：亞洲大學



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