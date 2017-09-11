會資系學生今年暑假國際移動力強！--會資系6位同學分赴海外專業實習、志工服務與研修，展現亮眼的國際移動力！



(中央社訊息服務20170911 17:13:16)亞洲大學會資系為響應學校「318」計劃，今年暑假，會資系6位同學分赴海外專業實習、志工服務與研修，國際移動力表現亮眼，包括通過不易的「教育部學海築夢-新南向-馬來西亞永信東南亞控股公司財務會計實習計畫」、「國際專業服務」與「國際交換學習」等。 海外專業實習方面，由會資系龎玉涓主任向教育部提出「馬來西亞永信東南亞控股公司財務會計實習計畫」獲得補助，今年暑假，有2位會資系同學到台灣第一大藥廠永信藥品公司位於馬來西亞的總部進行為期兩個月的海外專業實習。



大四財稅組的林可茵同學表示，此次實習，不僅能獲得會計專業經驗，更能增進國際觀與問題解決能力。大四管理組的郭佩妍同學也說，實習過程中，除了實際接觸銀行往來與供應商資金文件處理外，由於永信是國際知名大廠，有機會與不同族群或國家的人才交流。



在國際專業服務方面，會資系大三的李可邵同學擔任創領中心主辦之非洲執行海外專業服務學習專案(Overseas Professional Social Service，簡稱OProSS)團隊的執行長。非洲OProSS團隊是在7月11日出發前往非洲賴索托、史瓦濟蘭志工服務。李可邵同學的「爆米花生產與行銷策略」課程，讓高中的院生DIY爆爆米花，再把它當成商品，並分組進行各種促銷策略，由過程中學習生產與行銷的技巧。



李可邵同學說，擔任團隊執行長的角色，讓她學習如何尊重與統合成員間的不同意見，帶領整個團隊執行好每個計劃。在非洲擔任國際志工期間，有機會運用自己的會計與管理專業，設計實用兼具趣味性的課程，讓當地高中生有學習我想要傳達的知識。」



在海外研修方面，今年暑假有3位會資系同學獲選至馬來西亞第一學府國立馬來亞大學進行為期1個月的研習。吳尚芸、陳庭軒與張如意同學表示，感謝亞大提供海外短期研習機會，能有機會接觸到馬來西亞這個具有多元文化特色的國家，體驗到各族群的特色文化、宗教、語言、風俗習慣等，開拓自己的國際視野。



龎玉涓主任指出，該系每年都有來自企業的捐款達300萬元，學生只要多益測驗達500分以上，都可以獲得獎助，實現出國開拓視野的夢想。



訊息來源：亞洲大學



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