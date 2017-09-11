商設系龍希文老師幫大陸公司產品設計--龍希文老師到安徽埃力智能科技公司擔任顧問，協助開發足底壓力數據上傳雲端的智能鞋！



(中央社訊息服務20170911 17:12:47)亞洲大學創意商品設計學系龍希文老師，9月4日至8日，前往大陸安徽埃力智能科技有限公司擔任顧問，針對募資成功的專案，進行新產品開發設計，協助開發足底壓力數據上傳雲端的智能鞋，進而輔導上市。



龍希文老師受邀到大陸協助安徽埃力智能科技有限公司 (埃力公司)，進行新產品開發設計，開發足底壓力數據上傳雲端的智能鞋，智能鞋已於5月17日在「京東眾籌」以「魔秘懂腳的智能鞋」為專案，開始群眾籌資，且於6月26日募資成功。一雙智能鞋是藉著鞋底128個壓力感測器陣列，及12個計步感測器，能夠即時監測、判斷並評估每個人的足部及姿態狀況。同時提供科學化定製化的健康解決方案，讓每個使用者達到促進健康。



龍希文老師強調，智能鞋功能實現的三個關鍵領域包括「健康」、「運動」和「遊戲」，通過對足部壓力的瞭解，鼓勵大家追求更好的生活品質。這次參與募資，目的是透過網際的說明，並宣傳產品內容與設計，通過募集資金讓此產品量產。目前大陸的群眾募資公司，較大規模的有「淘寶眾籌」、「京東眾籌」和「蘇寧眾籌」等。



埃力公司由宋箭總經理、宋月市場總監介紹目前的進度，由龍希文老師協助在產品設計、使用者需求、生物力學回饋等等進行輔導。埃力公司也同時邀請西安工業大學生物醫學工程系廖福元系主任，針對工程技術在醫學臨床上，可能遇到的技術問題進行評估。產品設計由創意變成真實的產品後，在進入市場前，一定需要嚴格的品管，與各種可能遇到的問題進行討論。



安徽埃力智能科技有限公司2003年成立，是從事醫療康復儀器，和運動科學儀器的的科研型企業。公司設計研發和生產的產品有四大類：傳感數控類、科研分析類、康復評定類、康復訓練類的儀器儀錶和測控設備。 已獲安徽省高新技術企業、安徽省軟件企業，合肥科技創新型企業培育試點企業、醫療器械生產企業等等。



訊息來源：亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220094.aspx