亞大7位學生暑假到尼泊爾實習！--外文、休憩、經管等系7位學生到尼泊爾實習，進行1個月的飯店參訪和英語導覽！



(中央社訊息服務20170911 17:12:06)亞洲大學外文、休憩、經管、時尚等系7位學生，7月9日至8月9日到尼泊爾奇旺國家公園附近的Hotel Misty Nepal實習，進行1個月的飯店參訪和英語導覽活動。



外文系主任陳淑娟指出，外文系、財金系共同獲得教育部106年度新南向學海築夢「飯店/渡假村營運財務管理及英語導覽人才實習計畫」補助，到尼泊爾Hotel Misty Nepal進行實習活動，從4月起宣傳、招募，計有外文吳和謙、余哲薰、雲冠傑、郭珈伶、經管系洪筱淇、休憩系廖采柔、時尚系林宜婷共7位學生熱情參與；行前由她與財金系張俊評老師聯合主持行前準備會，學生分組研習尼泊爾當地風土民情和文化，並準備飯店參訪問卷及英語導覽資料。



Hotel Misty Nepal位於尼泊爾奇旺國家公園附近，奇旺國家公園孕育眾多的動、植物，1984年被聯合國列為「世界自然遺產保護區」，園內可以看到獨角犀牛、孟加拉老虎等瀕臨絕種保育動物；遊客可乘坐獨木舟或吉普車進入園區參觀，並可參訪附近的塔魯族農村和欣賞傳統舞蹈。



陳淑娟主任說，經由Hotel Misty Nepal的協助，學生在園區進行英語導覽實習活動並參訪Chitwan Safari Camp＆Lodge、Chitwan Paradise Hotel和 Landmark Forest Park等三家飯店及KC's Restaurant & Bar。學生在當地導遊Mr. Lok、Mr. Hari和Mr. Bishnu的協助下，學習到許多英語導覽專業知能、飯店經營策略及寶貴的實務經驗。



外文系二年級余哲薰同學說，透過這次英語導覽解說經驗，讓他認識更多人、體驗更多文化。外國遊客來自荷蘭、澳洲、西班牙、瑞士等國，每一次接觸就多一次特別的回憶。與不同國家、不同文化的人交談彷彿瞬間開啟一扇窗，每次都有滿滿的收穫。這次經驗讓他開拓視野，並建立國際觀，



經管系三年級洪筱淇同學感謝張俊評老師推薦，去年跟著張老師赴馬來西亞馬來亞大學短期研修一個月，今年又能以非財金系學生的身份到尼泊爾進行海外實習。洪同學感性地說，在Hotel Misty Nepal實習，可以學習國內外先進飯店管理知識及實務經驗，及如何擁有完善服務品質並提供專業旅遊諮詢。不論在營運管理、人力資源管理、財務管理、行銷管理等方面都獲益良多。



訊息來源：亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220093.aspx