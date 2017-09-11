安慶醫藥高等專科學校教師到亞大研習--大陸安慶醫藥高等專科學校教師，暑假到亞洲大學研習康復治療專業課程，展開兩岸康復專業交流。



(中央社訊息服務20170911 17:11:45)大陸安慶醫藥高等專科學校由胡忠亞主任偕同該校李濟平、吳江玲、吳鴻玲及劉芳共5名教師，8月21日起到亞洲大學醫學暨健康學院展開為期14天的研習、學術交流。



醫學暨健康學院李信達院長、聽力暨語言治療學系盛華主任及職能治療學林鋐宇主任代表亞大歡迎安慶醫藥高等專科學校教師來研習。李信達院長表示，大陸康復師資人才供不應求市場極大，台灣康復發展從1950年開始，1967年開始設系，設系超過50年相對進步，雙邊具有不同優勢，兩岸交流、互相學習、共同進步已成為大勢所趨，安排此次康復學習及活動，使兩岸教師教學相長。



安慶醫藥高等專科學校前身是安慶衛生學校，辦學歷史可以追溯到1943成立的「安徽省省立立煌高級助產護士職業學校」，是安徽省最早開辦的公立醫學教育學校。2007年3月，獨立升格為安慶醫藥高等專科學校。該校設有臨床醫學、康復治療技術、醫學影像技術、醫學檢驗技術、公共衛生管理、藥學、中藥學、藥品生產技術、藥品質量與安全、藥品經營與管理、保健品開發與管理、護理、助產等13個普通專科專業，在校生有8千多人。



此次安排來訪教師康復專業課程內容，包括李信達院長主講的康復發展趨勢及心臟康復、中國醫大鄭宇容副教授主講的肺部復健及新型康復科技、職能治療學系林鈜宇主任主講的小兒職能治療及參觀實作、陳芝萍老師主講的精神衞生康復及李雅珍老師主講生理職能治療、承輝聽語中心黃慧琪聽力師主講的聽力評估與治療。



安慶醫藥高等專科學校5位來訪教師也到中國醫藥大學附設醫院物理治療、亞洲大學附屬醫院生理職能治療、草屯療養院精神康復治療及承輝聽語中心參觀實作，藉由這次研習課程能讓來訪教師在大陸較缺乏的亞專業學習到新的知識及技巧。



研習期間來訪教師李濟平表示，與台灣復健領域多學科專家交流後，獲益良多，希望有機會能再次到亞大交流、教學相長。



訊息來源：亞洲大學



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