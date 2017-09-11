亞大學生獲選2017中華愛心小姐--EMBA企業領袖班學生洪綺霞榮獲中華愛心小姐名媛組冠軍、李雯雯獲國際公關優秀獎。



(中央社訊息服務20170911 17:09:04)2017中華愛心小姐選拔總決賽，8月28日在高雄市立空中大學的玫瑰廳舉行，選拔名媛與佳麗組各三名，評選結果，名媛組冠軍為亞洲大學經管系第一屆EMBA碩士在職專班企業領袖組學生洪綺霞，最佳國際公關優秀獎則由EMBA碩士在職專班企業領袖班李雯雯獲得。



2017中華愛心小姐暨名媛選拔協會，以「自尊、自信、自立、自強」為主題，期望透過健康美、心靈美、智慧美等各項素質綜合評定，突出表現健康向上、積極進取的當代女性新時代的形象，並作為進軍國際宣揚台灣美學與愛心社會代表。



亞大指導教授紀慧如指出，洪綺霞、李雯雯都是認真用心的企業領袖班學生，積極參與班上同學推動之各社團與活動，如擔任亞大經管協會與高爾夫球隊等。也是亞大企業導師，協助學弟妹實習就業，這兩位學生積極掌握每次上課出席機會，與授課教授互動良好，更



洪綺霞同學是位成功的企業家，嫻雅端莊，充滿中華女性溫柔婉約之美，她與先生-朱茂文同為亞大企業領袖班同學，共同管理全隆金屬公司，該公司提供亞大學生企業實習機會，今年6月更選聘亞大3位大學畢業生進入該公司任職，讓學生實習與就業無縫接軌。



「很榮幸能夠獲得第一屆中華愛心名媛冠軍的榮耀！」洪綺霞同學說，感謝亞大師長的提攜、支持，也感謝一起參與選拔的姐妹們，我們永遠都是因為愛而結和的一家人，未來還有一起做公益的機會，「美就是心中有愛，我相信大家都是心中有愛之人！」



獲最佳國際公關優秀獎的李雯雯同學經營嶺越國際有限公司，該公司協助台商與越南新住民與移工提供貨物流通服務，今年與大學部學妹參加教育部舉辦U-Star創業競賽也獲得佳績，同時聘任亞大碩士生進入該公司負責東南亞貿易業務。



亞大企業領袖班執行長邱文宏老師表示，企業領袖班的學生都是社會菁英與企業領袖，洪綺霞、朱茂文、李雯雯三位同學都是亞大學生學習的楷模與學長姐，盼望持續亞大增光。



訊息來源：亞洲大學



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