博物館首度登上紐約時裝周•Just In Case驚豔紐約 國立歷史博物館 x Just In Case•遇見常玉MEET SANYU



(中央社訊息服務20170911 17:05:29)國立歷史博物館(下稱史博館,National Museum ofHistory)與JustIn Case攜手進軍2018春夏紐約時裝周,Just In Case於紐約當地時間2017年9月10日下午3點「遇見常玉MEET SANYU」成功舉辦時裝大秀,此為國內博物館首度登上紐約時裝周,臺灣設計師品牌Just In Cas驚艷發表。



博物館藝術殿堂交會紐約時尚聖殿國立歷史博物館授權其品牌及常玉14幅經典作品與周裕穎設計師合作此次18春夏系列(18SS),今於紐約發表的系列新作37套新裝、共3系列中,大量運用常玉畫作為靈感,服裝分為裸女系列、花瓶與花盆系列、動物系列,包含知名「雙人像」、「萬物靜觀皆自得」、「人約黃昏後」及「四女裸像」等經典作品,呈現多樣印花圖案、胚布、網版印刷、水洗等工法的服裝設計。



從歷史經典創造臺灣當代風格JustIn Case周裕穎設計師以經典的裸女化作透視街頭上衣,瓶花輪廓的寬幅上衣及褲子,翻玩豹紋作成印花夾克,運用裸色像畫布的胚布、網版印刷反覆水洗來呈現仿舊的質感和常玉晚期畫作裡時光的斑駁感,常玉愛穿的格紋也可多見於系列中,新作中同時大玩常玉畫作獨特的色彩如淡粉紅、粉紫、土黃等色系,色塊穿搭模式搭配,讓整體系列更顯活潑年輕,展現自我又華麗的街頭時尚。



遇見常玉大秀滿座,魅力驚人此次史博館與Just In Case聯名發表「遇見常玉」大秀魅力無邊,除了國內博物館首度登上紐約時裝周話題十足,周裕穎設計師則是今年為第三次在紐約時裝週舉辦發表會,每一季的發表風格,看似迥然不同,實際則以傳統與現代等衝突元素,結合藝術文化貫穿品牌精神,融入符號學的設計邏輯,風格獨具。秀場更有紐約時尚紅人Lyn Slater、臺灣超模吳宜樺等到場觀秀,Lyn Slater更隨設計師一起謝幕,總計觀秀人數滿座超過320位,秀中的音樂更是將臺灣音樂帶進國際,由臺灣饒舌歌手Rapper YZ于耀智現場演出,走秀搭配神棍樂團的撒野、舉頭三尺有神明、萬佛朝宗等歌曲。 國立歷史博物館x Just In Case不只讓世界在紐約時裝周一起遇見常玉!更讓國際看見臺灣的藝術、文化、時尚、音樂等團隊的前衛水準!



