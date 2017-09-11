(中央社訊息服務20170911 17:04:05)少子化浪潮衝擊下中華醫大今年新生數小增 日間部3年增加433人



開學了，中華醫事科技大學今年新生入學人數比去年增加4人，校長曾信超表示，新生人數雖增加不大仍令人振奮，尤其在各大學普遍面臨少子化浪潮衝擊、學生數逐年下降的嚴峻環境下，中華醫大的新生人數不但增加，而且日間部學生數更是連續3年都是正成長，增加了433人，醫護產業的市場潮流牽動學生升學的選項。



少子化的衝擊持續發酵，今年有不少學校都面臨新生人數銳減的難題，9月11日正式開學上課的中華醫大卻公布小確幸，統計今年註冊入學新生共有2585人，比去年2581人小增加4人。特別是日間部，連續3年來學生人數都是正成長，校方統計，103學年度到106學年度，學生人數總共增加了433人，相當難能可貴。



校長曾信超表示，今年入學新生雖只比去年增加了4人，數字不大卻意義非凡，對全體教職員工更是莫大的鼓舞。因為少子化浪潮帶來的衝擊這幾年已明顯湧現，不少學校都為招不到學生或學生數銳減而苦惱不已，中華醫大的新生數不減反增，看到開學日熱鬧又朝氣蓬勃的校園，令人振奮又雀躍。



曾信超校長表示，在就業市場競爭愈趨激烈下，有愈來愈多的家長和學生已經有選校不如選系的觀念，1111人力銀行公布的大專校院畢業生就業薪資巨量分析顯示，大學各學門投入職場的比率以醫藥衛生學門高達92%以上最高，醫藥衛生學門的平均月薪5.5萬元也居各學門之首。中華醫大現有3個學院21個科系，多數都和醫藥衛生學門領域的專業技能有關，符合就業市場潮流趨勢，而且畢業生就業率91.1%，名列全國第五名、台南地區第一名，加上近3年來中華醫大以優異表現獲得教育部4億4千多萬元補助教學卓越、設備更新、強化圖書館設備、建構自主學習中心提升考照率等，以具體成果贏得家長和學生的信任，讓新生人數在少子化洪流中仍持續創造正成長。



訊息來源：中華醫事科技大學



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