生態交通10月登場 哈瑪星示範區試行接駁中央社 (2017-09-11 18:50)
2017生態交通全球盛典10月登場，高雄市鼓山區哈瑪星11日起試行3D交通，設置12處公共租賃腳踏車站（圖），提供約200輛自行車供租賃使用，鼓勵民眾體驗無燃油交通工具，儘量用徒步、自行車、電動機車、捷運、輕軌或是電動公車，響應生態交通。中央社記者王淑芬攝 106年9月11日
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas nba．adidas ZX750．adidas 透氣．ADIDAS CLASS．adidas 葡萄．adidas 短T．ADIDAS SMITH．adidas 網球．ADIDAS SUPERSTAR II．Adidas 皮包．adidas 梅西．adidas 背包．adidas adiZero feather．adidas 慢跑鞋．Adidas．adidas 洋裝．adidas 緊身褲．Adidas CC FRESH．adidas 大嘴鳥．Adidas 洞洞鞋．adidas 足球．ADIDAS 超輕．Adidas bra．ADIDAS m18721．adidas 耳機．adidas 運動 內衣．手錶 adidas．ADIDAS 鞋袋．adidas 對錶．Adidas 緊身
吃到飽餐廳吸客 欣葉加入日式浴衣體驗開趴【旅遊經】
台南市定古蹟 日治台南廳長官邸【中央社】
鼓浪嶼，慢腳步，舊時光【北京新浪網】
天巡發佈出境游飛行體驗報告 四大指標助力舒適旅程【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多