生態交通10月登場 電動巡迴車試行中央社 (2017-09-11 18:50)
2017生態交通全球盛典10月登場，高雄市鼓山區哈瑪星11日起試行3D交通，交通局已啟動計程車學生接駁，電動巡迴車（圖）穿梭示範區，服務民眾隨招隨停。中央社記者王淑芬攝 106年9月11日
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