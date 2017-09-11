生態交通10月登場 太陽能電動接駁車試行中央社 (2017-09-11 18:50)
2017生態交通全球盛典10月登場，高雄市鼓山區哈瑪星11日起試行3D交通，啟動太陽能電動車（圖）提供隨招隨停服務，以減少民眾騎乘或自駕汽機車頻率。中央社記者王淑芬攝 106年9月11日
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