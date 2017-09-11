蘋果新品發表會登場前 細節外洩毀驚喜中央社 (2017-09-11 18:24)
（中央社舊金山10日綜合外電報導）科技巨擘蘋果公司（Apple）即將舉行新品發表會，卻傳出產品細節在發表會登場前外洩，包括新機iPhone 8和其他裝置以及臉部辨別系統與3D表情符號等。
英國廣播公司（BBC）報導，兩個新聞網站取得有關迄今尚未曝光的IOS作業系統版本商業機密，包括iPhone X和iPhone 8兩款機型。
一名替科技產品撰文的作者說，這是蘋果有史以來最大規模的洩密案。蘋果12日將在新總部舉行新品發表會。
在發表會登場前，總部位於加州的蘋果公司致力保全技術機密，蘋果執行長庫克（Tim Cook）2012年曾矢言要「加倍努力」做好保密措施。
蘋果8月發布智慧音箱HomePod部分測試碼時，就已讓一些新裝置細節曝光。
當時據信是出於失誤，但這次遭洩密卻被認為是蓄意破壞的行為。
以介紹蘋果產品為人所知的部落客葛魯柏（John Gruber）說：「蘋果內部員工將相關網址洩漏給9to5Mac和MacRumors網站。我幾乎可以肯定這不是疏失，而是某個內賊蓄意的惡意行為。」
葛魯柏說：「這次洩密毀掉的驚喜，比蘋果史上任何一次洩密案毀掉的都多。」（譯者：中央社劉文瑜）1060911
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