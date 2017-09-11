文／MOOK景點家編輯部整理報導



苗栗不僅有濱海的好望角景點，及山城中的夢幻花園景色，位在苗栗南端的鯉魚潭水庫，周遭也有許多值得造訪的景點。下列推選鯉魚潭周圍一帶的五個絕美景點，遊客們甚至可以安排一至二日遊的行程，

勻淨湖 (圖／勻淨湖景觀餐廳民宿)

勻淨湖 (圖／勻淨湖景觀餐廳民宿)

1. 勻淨湖景觀餐廳民宿

勻淨湖景觀餐廳民宿 (圖／shih_0523)

勻淨湖景觀餐廳民宿 (圖／shih_0523)

勻淨湖景觀餐廳民宿，除了坐擁絕美的湖光水色外，餐廳還有浪漫的戶外造景，是一座結合芳療、美食、景觀的住宿會館。這裡有無邊際的水池，水池中有純白的鋼琴及用餐座位，絕佳的視野可將山巒湖水與水池連成一線，宛如仙境。

勻淨湖景觀餐廳民宿 (圖／shih_0523)

勻淨湖景觀餐廳民宿 (圖／shih_0523)

2. 鋸齒堰

鯉魚潭水庫的鋸齒堰，是全台唯一的鋸齒堰溢洪道，因受限於原水庫的地形寬度，設計出排洪較大的溢洪道以溢流排水。以狹窄的鋸齒形狀興建，其拉直後的距離排洪斷面一樣大，因此克服了地形的限制。獨特的架構也吸引許多攝影玩家朝聖。

鋸齒堰 (圖／chenghualin)

鋸齒堰 (圖／chenghualin)

3. 內社川鐵橋

舊山線內社川鐵橋，近期成為網路爆紅的熱拍景點，鋼桁樑的構造和龍騰斷橋相同，自地震天災過後，由於橋面嚴重扭曲變形，無法通車，因此成為了歷史的遺跡。

內社川鐵橋歷史景象 (圖／文化部文化資產局)

內社川鐵橋歷史景象 (圖／文化部文化資產局)

4. 天空之城

山城之中隱藏一座「天空之城」，可以享受童話般的古堡氣氛，與王子公主的體驗。整座天空之城周圍的建物，除了餐廳之外，週邊的太陽廣場、月亮廣場、星星廣場與園區步道，都相當適合在悠閒的午後坐在這裡，享用精心準備的餐點，靜靜地俯瞰猶如侏儸紀秘境的鯉魚潭，和苗栗山景的變幻天色。

天空之城 (圖／天空之城)

天空之城 (圖／天空之城)

5. 魚藤坪斷橋

魚藤坪斷橋 (圖／交通部觀光局)

魚藤坪斷橋 (圖／交通部觀光局)

龍騰斷橋舊稱「魚藤坪斷橋」，位在泰安火車站與勝興火車站之間，興建於日治時期，在歷經1935年的關刀山大地震後，剩下橋墩可供遊客欣賞，雖然無法看到昔日的完整風貌，但也成為斷橋的獨特景致。



百年舊山線之旅！苗栗台中世界遺產潛力點一日遊

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