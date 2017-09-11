在夢幻水池中用餐 苗栗五大景點每個都別錯過MOOK景點家 (2017-09-11 16:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
苗栗不僅有濱海的好望角景點，及山城中的夢幻花園景色，位在苗栗南端的鯉魚潭水庫，周遭也有許多值得造訪的景點。下列推選鯉魚潭周圍一帶的五個絕美景點，遊客們甚至可以安排一至二日遊的行程，
1. 勻淨湖景觀餐廳民宿
勻淨湖景觀餐廳民宿，除了坐擁絕美的湖光水色外，餐廳還有浪漫的戶外造景，是一座結合芳療、美食、景觀的住宿會館。這裡有無邊際的水池，水池中有純白的鋼琴及用餐座位，絕佳的視野可將山巒湖水與水池連成一線，宛如仙境。
2. 鋸齒堰
鯉魚潭水庫的鋸齒堰，是全台唯一的鋸齒堰溢洪道，因受限於原水庫的地形寬度，設計出排洪較大的溢洪道以溢流排水。以狹窄的鋸齒形狀興建，其拉直後的距離排洪斷面一樣大，因此克服了地形的限制。獨特的架構也吸引許多攝影玩家朝聖。
3. 內社川鐵橋
舊山線內社川鐵橋，近期成為網路爆紅的熱拍景點，鋼桁樑的構造和龍騰斷橋相同，自地震天災過後，由於橋面嚴重扭曲變形，無法通車，因此成為了歷史的遺跡。
4. 天空之城
山城之中隱藏一座「天空之城」，可以享受童話般的古堡氣氛，與王子公主的體驗。整座天空之城周圍的建物，除了餐廳之外，週邊的太陽廣場、月亮廣場、星星廣場與園區步道，都相當適合在悠閒的午後坐在這裡，享用精心準備的餐點，靜靜地俯瞰猶如侏儸紀秘境的鯉魚潭，和苗栗山景的變幻天色。
5. 魚藤坪斷橋
龍騰斷橋舊稱「魚藤坪斷橋」，位在泰安火車站與勝興火車站之間，興建於日治時期，在歷經1935年的關刀山大地震後，剩下橋墩可供遊客欣賞，雖然無法看到昔日的完整風貌，但也成為斷橋的獨特景致。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14345
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